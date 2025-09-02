【ナンバーズ4】出萌クンの萌え予想（9月2日〜9月8日）

出萌名人がやりました！ 8月28日にボックス的中。7月28日に続き、2カ月連続で的中です。さすがは“夏女”ですね。では、今回の予想を。

「注目数字は『3』。このところ出現が少ないうえに、ゾロ目『33』は、今年3月以降2回しか出ていません。千の位に『1』『5』を固定し、『33』も入れて勝負します」

続いて、達人の遠藤秀さん。

「今回狙うのはダブルゾロ目。『00』を中心に狙います。バラナンバーは『1』『3』『5』『7』『8』の組み合わせ」

恒例の月別ゾロ目データを紹介します。8月は抽せん21回中、ゾロ目は10回でした。

【9月2日〜9月8日】

出萌クンの萌え予想

1063 5230

1327 5703

1632 5362

1330 5233

1373 5733

遠藤さんの達人予想

0066 7358

0077 7351

0088 7381

0099 7581

8866 3581

直近7回の当せん数字

※はゾロ目

8月21日 第6796回 5806

8月22日 第6797回 9660※

8月25日 第6798回 9463

8月26日 第6799回 1624

8月27日 第6800回 6694※

8月28日 第6801回 0774※

8月29日 第6802回 1929※