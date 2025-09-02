【ナンバーズ4】出萌クンの萌え予想（9月2日〜9月8日）
出萌名人がやりました！ 8月28日にボックス的中。7月28日に続き、2カ月連続で的中です。さすがは“夏女”ですね。では、今回の予想を。
「注目数字は『3』。このところ出現が少ないうえに、ゾロ目『33』は、今年3月以降2回しか出ていません。千の位に『1』『5』を固定し、『33』も入れて勝負します」
続いて、達人の遠藤秀さん。
「今回狙うのはダブルゾロ目。『00』を中心に狙います。バラナンバーは『1』『3』『5』『7』『8』の組み合わせ」
恒例の月別ゾロ目データを紹介します。8月は抽せん21回中、ゾロ目は10回でした。
【9月2日〜9月8日】
出萌クンの萌え予想
1063 5230
1327 5703
1632 5362
1330 5233
1373 5733
遠藤さんの達人予想
0066 7358
0077 7351
0088 7381
0099 7581
8866 3581
直近7回の当せん数字
※はゾロ目
8月21日 第6796回 5806
8月22日 第6797回 9660※
8月25日 第6798回 9463
8月26日 第6799回 1624
8月27日 第6800回 6694※
8月28日 第6801回 0774※
8月29日 第6802回 1929※