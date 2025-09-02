¡Ö¤·¤«¤ë¤Ù¤¤È¤¤Ë¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿·èÃÇ¡×¼«¤é¤Î¿ÊÂà¤á¤°¤êÀÐÇËÁíÍý¡¡À¯ºö²ÝÂê¤ËÆ»¶Ú¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÀÕÇ¤¤È¶¯Ä´¡¡Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ
¼«Ì±ÅÞ¤Ï»²±¡ÁªÇÔËÌ¤ÎÁí³ç¤ò¤á¤°¤ê¡¢¡ÖÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¼«¤é¤Î¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÏ°Ì¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤«¤ë¤Ù¤¤È¤¤Ë·èÃÇ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ë¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç230¿Í¤ÎµÄ°÷¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»²±¡ÁªÇÔËÌ¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿Êó¹ð½ñ¤äÀÐÇËÁíÍý¤é¼¹¹ÔÉô¤Î¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÆ±»Ö¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¡£Áªµó¤ÏºÇ½ªÅª¤ËÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁíºÛ¤¿¤ë»ä¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¤Þ¤¿¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºö²ÝÂê¤ËÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÀÕÇ¤¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¤Ä¤â¤ê¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤ë¤Ù¤¤È¤¤Ë¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿¹»³´´»öÄ¹¤Ï¡Ö¼¹¹ÔÉô¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÅÞ¤ÎºÆÀ¸¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÃ×·ëÂ«¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢½ÐÀÊ¤·¤¿µÄ°÷¤«¤é¤ÏÀÐÇËÁíÍý¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¤ÏÅÞºÆÀ¸¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¼¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤Î½ðÌ¾¤Ï¤·¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ë·¹¤¤¤¿¡×¤È¤Î°Õ¸«¤â¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áí²ñ¤Î½ªÎ»¸å¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¡ÈÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¡É¤Ë¸þ¤±¤¿¼êÂ³¤¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ÅÞÆâ¤ÎÆ°¤¤Ï¤µ¤é¤Ë³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Q.¤Þ¤ÀÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
½ÐÀÊ¤·¤¿µÄ°÷¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÀÐÇËÁíÍý¤ä¼¹¹ÔÉô¤Î¿ÊÂà¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÁíÍý¤Ï¡¢»þ´ü¤òÌÀ¼¨¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃÏ°Ì¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢¤·¤«¤ë¤Ù¤¤È¤¤Ë·èÃÇ¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¡¢¼«¤é¤Î¿ÊÂà¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ¯¸À¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òÉ¾²Á¤¹¤ë½ÐÀÊ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ë¤Î¤Ï¼¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q.¤â¤¦1¤Ä¤Î¾ÇÅÀ¤Î¿¹»³´´»öÄ¹¤Î¿ÊÂà¤Ï¡©
¿¹»³´´»öÄ¹¤ÏÁí³ç¤Î¸å¤Ë¼Ç¤¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áí²ñ¤Ç¼«¤é¤Î¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢À¯¸¢¤Î²°Âæ¹ü¤Ç¤¢¤ë¿¹»³»á¤¬µî¤ì¤Ð¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤ÏÁá´ü¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢2¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£