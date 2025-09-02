タレントでボディビルダーの、横川尚隆さんが自身のインスタグラムを更新。

自身が出場するボディコンテストについて、綴りました。



【写真を見る】【 横川尚隆 】 「めっちゃきんにく〜〜〜」 驚愕ボディにファン反響 「太くカッコよすぎる腕」「顔よりでかいやんけ」



横川尚隆さんは「きんにくきんにく〜〜めっちゃきんにく〜〜〜」と綴ると、写真アップ。



投稿された画像では、横川尚隆さんの太い腕を始め、鍛え上げられた肉体の様子が見て取れます。



続けて「11月1日に行われるJAPAN OPEN2025に出場します！！」「本気で魂こめて真剣に挑みます」と、綴りました。





そして「さらにでかくなった僕の本気の姿をぜひ見にきてください」と、ファンに向けて呼びかけています。



この投稿にファンからは「腕にぶら下がれそう！応援してます❤」・「太くカッコよすぎる腕 応援してますね」・「遠近法ではない純粋な大きさにただ圧倒されます」・「リスペクトでしかない」・「写真が腕で埋め尽くされてる」・「もう横から見たら壁じゃん笑」・「顔よりでかいやんけ」・「腕太くてヤバイ！凄すぎです。」などの反響が寄せられています。









【 横川尚隆さん プロフィール 】



生年月日：1994年7月10日

血液型：A型

出身地：東京都大田区

身長：170cm

趣味：筋トレ・アニメ鑑賞・漫画鑑賞・格闘技観戦・野球観戦

特技：筋トレ・野球

受賞歴：オールジャパンメンズフィジーク優勝、JBBF日本ジュニアボディビル選手権 優勝、JBBF日本ボディビル選手権 優勝









【担当：芸能情報ステーション】