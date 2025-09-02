ぼる塾・田辺智加、「あまりにも不自然…」税関で指摘され怒り
お笑いカルテット・ぼる塾の田辺智加（41）が、9月1日放送の『大悟の芸人領収書』（毎週月曜 後11：59）に出演。「面白いがわからない…」と訴えた。
【写真あり】「めっちゃ可愛い」“金髪ギャル”になったぼる塾・田辺 20代の写真も
周りから“面白い”とされるが自分では面白いと感じていないエピソードを説明。27歳でギャルに目覚め、「毎日渋谷に入り浸って、17歳の子たちと遊んでいた」と話し、相方に「田辺さんの面白さはソコだよ」と指摘されたという。
このほかにも、旅行に行った際に「税関で指紋が通らなくて…（税関職員に）『もしこの飛行機で何かあったらお前のせいだ！』って言われて」と説明。「あまりにも腕（二の腕）が不自然に太すぎるって言われて、ここに麻薬入れてんじゃないかって言われて、ライト当てられて…」と話すと、スタジオは笑いに包まれた。
しかし田辺が「私はそれがすごい嫌でムカつく」と話すと、千鳥・大悟が「そりゃ今みんなが笑ってるのもわけらからんわな」と応えた。
このほかにも驚きのエピソードを明かす田辺に、吉村崇（平成ノブシコブシ）は「めちゃくちゃ面白いじゃん！」と絶賛。スタジオが大盛り上がりの中、田辺は「大悟さん、私の面白さって何ですか？」と訴えた。
