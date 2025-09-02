石井亮次『ゴゴスマ』ついに関西でも視聴率トップ 8月の月間平均・個人全体 名古屋・関東と3地区を制す
フリーアナウンサー・石井亮次がMCを務める、CBC・TBS系午後の情報番組『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（月〜金 後1：55）が、関西地区の2025年度8月の月間平均視聴率で個人全体2.8%（ビデオリサーチ調べ、関西地区）となり、個人全体では、同時間帯（NHK含む）で初の月間平均視聴率単独トップを獲得した。
【写真】『ゴゴスマ』出演…“関西一海が似合う!?” MBS海渡未来アナ
名古屋地区では、2023年度から年度平均視聴率（個人全体）2年連続で単独トップを獲得、また、昨年度は関東地区でも放送開始10年目で初の年度単独トップを獲得。
関西地区ではMBSで2021年3月15日から放送されており、今年度は4月、6月、7月に月間トップタイを記録していた。ついに8月、単独トップとなった。また、名古屋地区・関東地区とあわせ、3地区でトップに輝いた。
東大阪市出身の石井は「地元大阪・関西の皆々様、誠にありがとうございます！感謝感激でございます！今後も昼下がりのお供にどうぞよろしくお願い申し上げます！」とコメントした。
