横浜ＦＭは２日、横須賀市内でホーム＆アウェーで行われるルヴァン杯準々決勝の柏戦（３日・日産ス、７日・三協Ｆ柏）に向けて冒頭１５分のみを公開して全体練習を行った。

ＡＣＬＥに出場していたため、横浜ＦＭは準々決勝からの参戦となるが、センターバックを中心に負傷者が続出している現状が悩ましいところ。８月１６日の清水戦（３〇１）では今夏復帰したＤＦ角田が負傷交代し、３０日の神戸戦（０●１）はＤＦデンが欠場。前節まで右サイドバックで出場していたＤＦ松原がセンターバックで出場したが、前半終了間際に膝付近を痛めて負傷交代するアクシデントに見舞われた。

左膝の負傷で今季中の復帰が絶望的となっているＤＦ渡辺泰基を含めると、ＣＢ陣に負傷者が続出中。練習後に取材に応じた大島監督は「徐々に戻ってきてくれるとは思うので、それまでは何とか総力戦で乗り切ってやっていくしかないかなと思っています」と胸の内を明かした。

リーグ戦は１７位で残留争いを繰り広げており、まずはＪ１残留が目標となる。ただ、３大会連続ベスト４入り、そして、２００１年以来のリーグカップ獲得へのチャンスも残されているだけに、指揮官は「アグレッシブさが出せるメンバーでいければなと思っています。コンディションが良くて、試合に出たくてウズウズしている選手もいますし、そことコンディションとを照らし合わせて、戦う準備ができている人を使っていきたいと考えています」と話した。