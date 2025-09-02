９月２日（火）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、朝日新聞の「最も暑かった今年の夏 ６～８月気温、平年より２．３６度高く」という一面の記事を紹介した。

番組で紹介した朝日新聞の記事によると、気象庁は１日、今年の夏（６～８月）の全国の平均気温は平年より２・３６度高く、統計のある１８９８年以降で最も暑かったと発表した。これまで最高だった２０２４年と２３年のプラス１・７６度を大幅に超えた。

気象庁の担当者は「１３０年近い統計データのなかで断トツだ。この夏の高温は異常だった」と話した。気象庁によると、日本の上空ではこの夏を通して偏西風が北寄りに流れ、列島は南からの暖かい空気に覆われた。加えて、大陸からのチベット高気圧と、海からの太平洋高気圧が勢力を強め、晴れて気温が上がった、とした。

４０度以上は全国２５地点で観測され、全国的にこれまでになく暑かった６～８月、北海道でも一部地域で４０度に迫る日があり、酷暑に見舞われた。北の大地でも、冷房は必須になりつつあり、道東部、北見市留辺蘂（るべしべ）町の温泉宿「一羽のすずめ」は８月に急きょ、一部の客室や食堂に冷房を取り付けた、と記事にはある。

この記事を受けて番組パートナーの小島慶子は、「色々と情報を見ていると、（この夏の高温は）人間の排出する温室効果ガスの影響がないとは考えにくいということらしいが、これから毎年、夏はこんなに暑いものになっていくというわけか。」とため息を漏らした。

フリーライタの武田砂鉄氏は、「 この間、自分が生まれた1982年の最高気温は何度だろうと調べたら、33度でした。」と、平均すると今よりも気温が低かった頃を懐かしんだ。