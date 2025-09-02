

中国の｢一帯一路｣向け投資はエネルギー分野への集中が目立つ。写真は中国企業が建設契約を獲得したナイジェリアの天然ガス加工施設の完成予想図（事業コンソーシアムのウェブサイトより）

【写真】カザフスタンのベクテノフ首相と会談する中国の東方希望集団の代表団。

広域経済圏構想「一帯一路」の参加国に対する中国の2025年上半期（1〜6月）の投資総額（訳注：現地企業などとの共同投資を含む契約ベース）が前年同期の2倍に急増し、過去最高を更新したことがわかった。

復旦大学グリーン金融研究センターがまとめた最新レポートによれば、上半期に中国（の事業体）が締結した一帯一路の関連プロジェクトは合計176件、投資総額は約1240億ドル（約18兆3669億円）に達し、2024年の年間投資総額を上回った。

石油･天然ガスに大型投資

その内訳を見ると、中国の投資はエネルギー分野への集中が目立つ。2025年上半期は投資総額に占める比率が約35％に上った。

なかでも投資規模が大きいのが石油・天然ガスの開発プロジェクトだ。上半期の投資総額は約300億ドル（約4兆4436億円）と過去最高を更新。その中にはアフリカのナイジェリアで中国企業が獲得した総額200億ドル（約2兆9624億円）相当の天然ガス加工施設の建設契約が含まれている。

ナイジェリアはアフリカ最大の石油・天然ガス生産国だ。上述の契約はプラントエンジニアリング大手の中国化学工程集団が受注し、同国南部のオギディグベンに大規模な天然ガス化学コンビナートを建設する。

一帯一路の関連投資は金属資源分野でも顕著に拡大し、2025年上半期の投資総額は249億ドル（約3兆6882億円）に上った。そのうち約120億ドル（約1兆7774億円）が中央アジアのカザフスタンのアルミ資源、約75億ドル（約1兆1109億円）が同じくカザフスタンの銅資源への投資だ。



中国企業は中央アジアでの金属資源開発にも積極投資している。写真はカザフスタンのベクテノフ首相（右端から3人目）と会談する東方希望集団の代表団（カザフスタン政府のウェブサイトより）

再生可能エネルギーやその関連技術も、一帯一路向け投資の新たな成長分野になっている。風力発電と太陽光発電に代表される再生可能エネルギー発電プロジェクトへの上半期の投資総額は97億ドル（約1兆4368億円）、発電装置の新設容量は約11.9GW（ギガワット）に達した。

民営企業が投資の主役

地域別の投資額に目を移すと、アフリカおよび中央アジアへの大型投資が目立つ。上半期のアフリカ向け投資総額は390億ドル（約5兆7767億円）と全体の31.5％、中央アジア向けは250億ドル（約3兆7030億円）と同20.2％を占めた。



本記事は「財新」の提供記事です。この連載の一覧はこちら

注目すべきなのは、中国の一帯一路向け投資の主役が（国有企業から）民営企業に変わりつつあることだ。前述の復旦大学のレポートは、上半期の企業別投資額の上位3社として（飼料およびアルミ精錬大手の）東方希望集団、（アルミ精錬大手の）信発集団、（太陽光パネル大手の）隆基緑能の社名を挙げた。

中国の一帯一路向け投資は2025年下半期も安定的に拡大する見通しだ。投資分野は引き続き石油・天然ガス、金属資源、再生可能エネルギーが重点になると、レポートは予想している。

（財新記者：趙煊）

※原文の配信は8月13日

（財新編集部）