音楽デュオ「バブルガム・ブラザーズ」のBro.TOM（ブラザートム、69）が2日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。俳優の長男・小柳心（38）、次男・小柳友（37）について思いを明かす場面があった。

バブルガム・ブラザーズは今年デビュー40周年で、この日は相方のBro.KORN（ブラザー・コーン、69）とともに出演。コーンは7人の孫がいると幸せそうに語る一方で、トムは心、友のほか、小学校3年生の愛娘の存在を明かした。

トムは「30超えてるのが2人います。2人とも俳優やってます。なんでこっち来ちゃうんだか分かんないですけど、俳優やってます」と俳優の道に進んだ息子たちに言及。コーンも「うちの長女と1回ね、一緒に芝居したこともあって」と、コーンの長女で女優の樹月麗奈との共演も明かした。

トムは息子たちについて「凄くかっこいいんですよ、うちの子。だから他の人はどう言ったらいいと思うぐらい、うちの子はかっこいいです。かっこよくって、主役にぴったりだと僕は思うので、皆さんよろしくお願いします」とカメラに向かって呼びかけて、笑わせた。