大の阪神タイガースファンで知られる演歌歌手・辰巳ゆうと（27）が2日、大阪市内で、初出演する「松竹新喜劇 九月公演」（20〜28日、大阪松竹座）の取材会に出席。秒読みとなったリーグ制覇に向けエールを送った。

大阪・藤井寺出身の辰巳は、気付けば阪神ファンだったそうで「思ったよりも早く優勝しそうなんで、ここまで来たら史上最速で優勝決めて」と確実視される2年ぶりの優勝に笑顔を浮かべた。

さらには「少なくとも20日の（芝居の）初日までに優勝して。そうすれば僕も安心して芝居に打ち込める」と懇願。「本当に毎日楽しみにしてまして、特に今シーズンは心に余裕があった」と思い返した。

以前から「佐藤（輝）選手が活躍すれば、阪神は確実に強くなると思っていた」といい「甲子園であれだけホームラン打てるなんて本当に規格外」と本塁打王まっしぐらの活躍に目を丸くした。

同公演は劇団の名作「愚兄愚弟」「駕籠や捕物帳」の2本立て。辰巳が「駕籠や…」で殿様と、うり二つの大泥棒を演じることも話題。「歴史を汚さないよう頑張りたい」と意気込んでいた。