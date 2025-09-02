女性デュオ「PUFFY」の大貫亜美（51）が2日、自身のインスタグラムを更新し、メンバーの吉村由美（50）の「おもしろかわいい」ショットを公開した。

「ちょいちょい驚かれるけど、PUFFYの移動時はアミユミ必ず隣に座ってます。そしておしゃべりしつつ、お互い動画を観たりするんですが…」と結成から30年が経っても変わらぬ仲の良さを明かし、「先日、由美ちゃんが自慢げに取り出したNEWネックピローを『これいいんだよ！新しく買ったんだけどさ…』って装着しだして、こんな姿になりました」と列車内で緑色のアイマスク付きネックピローを装着した吉村の姿を投稿。

帽子とマスクも付けて顔面を完全に覆った姿に「わたしは感想を言う前にサッと撮影。見れば見るほどおもしろかわいいよね」と楽しそう。ハッシュタグを付けて「来年30周年だ」「なのにこんなにおもしろいの何故」「こんなの隣にいるんだよ」「面白すぎるやん」「でも見えてないんだよ」「わたしがぷーくすくすって笑ってるの」「気付いてないんだよ」「あー可愛い」と移動時の愉快な出来事を明かした。

フォロワーからは「可愛い」「可愛すぎかよ」の声が続々届き、「タートルズぽいね」「さすが由美ちゃん個性的なセンス最高」「30年間隣でかわいいって言ってる、あみちゃんもかわいい」などのコメントも寄せられた。