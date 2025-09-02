画像はKADOKAWA「Re:ゼロから始める異世界生活 1」商品ページ（https://www.kadokawa.co.jp/product/301312000335/）より

【Re:ゼロから始める異世界生活 42】 9月25日 発売 価格：814円

「Re:ゼロから始める異世界生活」公式Xアカウントは9月2日、

9月25日に発売される原作小説最新42巻のカバーイラストを公開した。鉄球を構えたレムが表紙を飾っている。

【あらすじ】

スバルとベアトリスを封印し、逃亡の旅を続けるアル。その強行の行方は――!? 大人気Web小説、四十ニ幕!