「Re:ゼロから始める異世界生活」原作42巻のカバーイラストが公開。表紙を飾るのはレム！
【Re:ゼロから始める異世界生活 42】 9月25日 発売 価格：814円
「Re:ゼロから始める異世界生活」公式Xアカウントは9月2日、
9月25日に発売される原作小説最新42巻のカバーイラストを公開した。鉄球を構えたレムが表紙を飾っている。
【あらすじ】
スバルとベアトリスを封印し、逃亡の旅を続けるアル。その強行の行方は――!? 大人気Web小説、四十ニ幕!