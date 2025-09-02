平愛梨、息子たちに人気の手料理披露「みんなバクバク食べる」「冷めても美味しい」
【モデルプレス＝2025/09/02】タレントの平愛梨が1日、自身のInstagramのストーリーズを更新。子供たちに好評の手料理を紹介し、反響が寄せられている。
【写真】平愛梨、息子たちがバクバク食べる家庭的料理
平は「子供ごはん」「習い事から帰宅するカオス達 お風呂より先にご飯食べたい！と言うだろうと思い…冷めても美味しいはずの焼き肉ロールを作ってみた」と子供たちのために作った焼肉ロールを公開。食べた息子からは「ママ！凄い！これめっちゃ美味しい！ママ天才ッ」と反応があったことを明かし、「みんなバクバク食べる」と紹介した。
また、続く投稿では「まさかの！！みんながバクバク食べるから巻いてられない もうご自身でやってみてください！とお皿に盛った」と焼き肉ロールの具材を乗せた子供用の皿を並べた食卓の写真を公開し、「焼肉のタレは最高だよね」と味付けについても触れている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「愛情たっぷり」「真似したい」「忙しいのに手料理素晴らしい」「自分で巻くスタイルもいいですね」「レシピ知りたい」といった声が上がっている。
平は、サッカー日本代表の長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
