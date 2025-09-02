「今日好き」榊原樹里、へそ出しファッション披露「くびれ綺麗」「ダンス上手」の声
【モデルプレス＝2025/09/02】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里が1日、自身のInstagramを更新。ウエストを出したコーディネートに反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」出身美女、大胆へそ出しファッションでダンス
榊原は、白いTシャツにデニムパンツを合わせたコーディネートでのダンス動画を公開。たくし上げられた裾からは美しいウエストをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「くびれ綺麗」「ダンス上手」「可愛い」「スタイル抜群」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
