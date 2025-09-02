てんちむ、羽タトゥー際立つビキニ姿披露「さすがのスタイル」「映えてる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/09/02】YouTuberのてんちむが1日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿で美しいスタイルを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】てんちむ、美ヒップ＆タトゥー際立つビキニ姿
てんちむは「バンコクの思い出」とつづり、滞在先のプールバーで撮影した写真を公開。赤と白のギンガムチェックのビキニを着用し、背中に入れた羽のタトゥーを披露している。
この投稿に、ファンからは「さすがのスタイル」「美ボディ」「タトゥーかっこいい」「映えてる」「セクシー」「美人」と絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】てんちむ、美ヒップ＆タトゥー際立つビキニ姿
◆てんちむ、ビキニ姿で美ボディ披露
てんちむは「バンコクの思い出」とつづり、滞在先のプールバーで撮影した写真を公開。赤と白のギンガムチェックのビキニを着用し、背中に入れた羽のタトゥーを披露している。
この投稿に、ファンからは「さすがのスタイル」「美ボディ」「タトゥーかっこいい」「映えてる」「セクシー」「美人」と絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】