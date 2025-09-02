てんちむ（提供写真）

【モデルプレス＝2025/09/02】YouTuberのてんちむが1日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿で美しいスタイルを披露し、話題を呼んでいる。

【写真】てんちむ、美ヒップ＆タトゥー際立つビキニ姿

◆てんちむ、ビキニ姿で美ボディ披露


てんちむは「バンコクの思い出」とつづり、滞在先のプールバーで撮影した写真を公開。赤と白のギンガムチェックのビキニを着用し、背中に入れた羽のタトゥーを披露している。

この投稿に、ファンからは「さすがのスタイル」「美ボディ」「タトゥーかっこいい」「映えてる」「セクシー」「美人」と絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）

