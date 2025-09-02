東北で災害級大雨…秋田県の一部地域に緊急安全確保　能代市で1時間に59.5mmの非常に激しい雨　河川氾濫などに厳重警戒を

2日は東北を中心に災害級の大雨となっていて、秋田県の一部地域に緊急安全確保が発表されています。

河川の氾濫などに厳重に警戒してください。

2日は秋雨前線の影響で、東北北部は記録的な大雨となっていて、秋田・能代市では1時間に59.5mmの非常に激しい雨となりました。

この雨の影響で、秋田・能代市を流れる桧山川と、上小阿仁村を流れる小阿仁川が氾濫しました。

現在、秋田県には土砂災害警戒情報が発表されているほか、秋田県の一部地域に警戒レベル5の緊急安全確保が発令されています。

少しでも命を守る行動をとってください。

この雨は夜までピークが続く見込みで、予想降雨量は東北日本海側で180mmとなっています。

地盤が緩んでいるため、引き続き土砂災害などに警戒してください。

一方、関東など東日本では9月にもかかわらず、群馬・桐生市で39.0度と40度に迫る危険な暑さとなっています。

東京都心では37.0度を観測し、9月に37度を超えるのは25年ぶりです。

熱中症対策を徹底してください。