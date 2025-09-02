ドル円一時１４８．０５レベル、８月２７日以来の高値水準＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は一時148.05レベルと本日の高値を更新。８月２７日以来の高値水準かつ148円台乗せとなっている。東京市場からの円安の流れが継続している。氷見野日銀副総裁は講演で、今後の利上げに対して慎重な姿勢を示した。さらに、１０年物国債入札が市場予想を上回る好調な結果となり、国債価格が上昇（長期金利は低下）。これも円売りを加速させる要因となった。ユーロ円やポンド円なども軒並み円安が進行。ユーロ円は173.20レベル、ポンド円は200.21レベルに高値を更新している。一方、ユーロやポンドは対ドルでは下落し、ドルが主要通貨に対して買われる展開となっている。



USD/JPY 147.95 EUR/JPY 173.16 GBP/JPY 200.18

