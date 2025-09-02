【これからの見通し】きょうからＮＹ市場が本格始動、金曜日の米雇用統計見据えた相場に



きょうからＮＹ市場の９月相場が本格始動する。昨日はカナダとともに米国はレーバーデーの祝日で休場だった。今週の注目イベントは金曜日の米雇用統計となる。前回の衝撃的な弱い数字で市場では９月米利下げがほぼ確実視されている。さらに、今回の数字が弱ければ、５０ｂｐ利下げ観測も台頭することが想定される。



５日発表の米雇用統計を控えて、本日から連日、米経済指標が発表される。本日は８月ＩＳＭ製造業景況指数と８月ＰＭＩ確報値、３日は７月ＪＯＬＴｓ求人件数と製造業受注、４日は８月ＡＤＰ雇用統計と第２四半期非農業部門労働生産性・確報値、新規失業保険申請件数、８月ＩＳＭ非製造業景況指数などが予定されている。今週は、気の抜けない相場が続くこととなる。



本日の８月ＩＳＭ製造業景況指数について、市場は４９．０と前回４８．０からの改善を予想している。ただ、１・２月に５０台だったあとは５０割れ水準が続いており、全般に製造業の弱めの景況感が続いている。トランプ大統領の内向き政策が米国内製造にのプラスの影響を与えるタイミングを見極めることとなる。



一連の米経済統計発表の前には、８月ユーロ圏消費者物価指数・速報が発表される。市場予想は前年比＋２．１％（前回＋２．０％）、コア前年比＋２．２％（前回＋２．３％）となっている。２％のＥＣＢインフレ目標をやや上回る水準が想定されている。来週１１日のＥＣＢ理事会での政策金利据え置き観測につながる結果となりそうだ。



発言イベント関連の予定は、ミュラー・エストニア中銀総裁が討論会に出席する程度と少ない。ただ、メディア・インタビューなどを通じてＥＣＢ当局者発言は活発に報じられる可能性はある。



東京市場ではドル円やクロス円が買われている。氷見野日銀副総裁の発言内容が慎重な姿勢と捉えられたことが円売りにつながったほか、本邦１０年債入札が良好だったことで利回り低下から円売り圧力となった。ドル円相場は足元で148円台に乗せる動きをみせている。この流れが海外市場でも継続するのどうかを注視したい。



minkabu PRESS編集部 松木秀明

