ラッパーでAAAメンバーSKY−HI（38）が代表取締役CEOを務める株式会社BMSGが2日、公式HPを更新。同社所属のラッパーedhiii boi（18）が無期限での活動自粛を発表した。

なお、活動自粛に伴い、出演を予定していた「BMSG FES'25」「B−Town Briefing拡大版"BOND"」の出演もキャンセルとなる。

以下、発表全文。

弊社所属アーティスト edhiii boiに関するご報告とお詫び

平素より弊社所属アーティストを応援いただき、誠にありがとうございます。

このたび、弊社所属アーティストedhiii boi（エディボーイ）に関して、コンプライアンス違反に該当する事実が判明したため、本日付けで無期限の活動自粛とすることをご報告いたします。日頃より応援してくださっているファンの皆様ならびに関係者の皆様に対して、突然のご報告になりましたことを心よりお詫び申し上げます。

弊社としましても、今回の事態を真摯に受け止め、管理体制・コンプライアンス教育を一層強化し、再発防止に努めてまいります。

改めまして、応援してくださっている皆様に深くお詫び申し上げます。

2025年9月2日 株式会社BMSG