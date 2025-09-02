元モーニング娘。のメンバーで歌手・女優の田中れいなさんが2025年8月30日、SNSで話題の「平成1桁ガチババア」なるネットミームに言及し、注目を集めている。

「平成女児ブームに対して平成1桁ガチババアたちが幅利かせてる」

「2025年=令和7年」の現在、じわじわと広がりを見せる「平成ブーム」。

7月には、平成に人気を博したロックバンド・ORANGE RANGEが代表曲「イケナイ太陽」の「令和ver.」ミュージックビデオを公開し、9月までに1800万再生を突破した。

同月には、かつて大きなブームを巻き起こした「たまごっち」の新作が発売。「しずくちゃん」「アフロ犬」といった平成の女子小・中学生を中心に人気を集めた人気キャラクターのグッズが復刻したり、「ガングロキティ」として人気を集めたこんがり日焼けしたキティちゃんのグッズが「トコナツシリーズ」として再登場するなど、各方面で平成を想起させるコンテンツが注目を集めている。

「平成1桁ガチババア」とは、一般ユーザーが28日投稿した「平成女児ブームに対して平成1桁ガチババアたちが幅利かせてるのキツすぎる」とのポストをきっかけに、話題を集めたネットミームだ。

「平成っぽさ」を感じるアイテムやコンテンツが再燃するなか、「平成女児ブーム」の中心層をめぐって論争が起こった。平成は1989年1月8日から2019年4月30日の約31年間にわたることから、「どの年代がボリュームゾーンか」という議論を呼んだ格好だ。

SNSでは、この投稿を発端として「ガチババア」「ガチジジイ」を自称し、当時の思い出や懐かしいネタを発信するユーザーらも見られた。

「平成生まれの女の人がババアってこと...？笑 どこからその言葉生まれたと」

こうした中、田中さんはXを通じ「Xで見かけたっちゃけど なんやったっけ？ 【平成クソババア】やったっけ」と反応。

「それ何？！ 平成生まれの女の人がババアってこと...？笑 どこからその言葉生まれたと」と泣き笑いの絵文字を添えた。

田中さんは自身について、「平成1年11月11日生まれ 田中れいな 平成1並びクソババアです」と宣言した。

田中さんの投稿には、「クソババアじゃなくて平成1桁ガチババアやぞ」「すごい伝わり方しちゃってるw」などとするツッコミが相次いだ。

また、"クソババア"を自称した田中さんに、「れいなは永遠にオバサンなんて単語が似合わないよ ずっとかわいいです ずっと可愛くいてくれてほんとにありがとうございます」「きれいなクソババアもいたもんだなあ」とする声もある。