上海海洋水族館を見学する外国人観光客。（８月２７日撮影、上海＝新華社記者／陳愛平）

【新華社上海9月2日】中国上海市を7月に訪れたインバウンド客（入境観光客）は68万人を超え、前年同月比33.8％増えた。うち外国人は40.8％増の49万1千人だった。1〜7月のインバウンド客は前年同期比37.0％増の483万9千人、うち外国人は51.5％増の361万2千人となった。上海市文化・観光局が明らかにした。

短期ビザ免除の対象国拡大を受け、上海を訪れる外国人は急増している。昨年11月末からビザ免除の対象となった日本からの渡航も増え、上海を訪れた日本人観光客は、7月が46.4％増の4万6千人、1〜7月が56.7％増の33万7千人だった。日本は上海を訪れる観光客数が韓国に次いで2番目に多い国となっている。

上海世博文化公園にある上海温室花園を訪れる外国人観光客。（８月１５日撮影、上海＝新華社記者／陳愛平）

インバウンド消費にも新たなトレンドが見られる。上海春秋国際旅行社（集団）の周衛紅（しゅう・えいこう）副総経理は「代表的な観光地を巡るだけでなく、民族衣装に着替えて写真を撮ったり、パフォーマンスを見ながら食事をしたり、子ども連れ向けのテーマパークを訪れるなど、『没入型』の体験が好まれている」と話す。この夏は同社のサービスを通じ、日本やスペイン、米国から多くの観光客が上海をはじめ長江デルタ地域の都市を訪れたという。

外国人による民泊利用も拡大している。民泊予約サイト「途家」によると、外国人対応の民泊施設は北京や上海などの大都市や入境ポイントのある都市にとどまらず、各地へと広がっている。この夏に同サイトで外国人客が予約した民泊施設は、中国の30以上の省・自治区・直轄市に及んだ。（記者/陳愛平）