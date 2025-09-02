【BLマンガプロデュースブランド「Blend」をローンチ】 9月1日 発表

ナンバーナインは、BLジャンルのマンガに特化したプロデュースブランド「Blend」を9月1日よりローンチした。

同社は、商業・同人を問わずすべてのマンガを電子コミック配信するデジタル配信サービス「ナンバーナイン」にて、作品を読者に届けるために様々な販促活動を行なってきた。

特にBLジャンルの盛り上がりは年々加速しており、これまでの「創作BL大豊作まつり」や「J. GARDEN（創作JUNE、BL作品中心の同人誌即売会）」等でのキャンペーン・イベント実績を踏まえ、今回のブランド立ち上げに至ったという。

BLジャンル専門プロデュースブランド「Blend」立ち上げの背景

主に男性同士の恋愛をテーマとした漫画、小説、関連グッズ（フィギュア、アクリルスタンド、ポスターなどの二次創作商品や公式グッズ）、アニメ、ドラマなどのコンテンツを扱うBL（ボーイズラブ）市場は、メディアミックス・電子書籍の普及に伴って、近年ファン層が拡大しつつある。

また、BL関連コンテンツのコンサルティングを行なうサンディアスの調査によると、商業BL（コミック、小説など）の年間の市場規模は約180億円にものぼるとされている。

ナンバーナインでは、2022年よりX上で展開・トレンド入りも果たした、ハッシュタグキャンペーン「創作BL大豊作まつり」をはじめ、幅広いBL作品の配信、セール施策や外部メディアとの連動、読者参加型企画などを実施。

さらに、自作の漫画、小説など、同人作品の展示販売が行なわれる「J.GARDEN（創作JUNE、BL作品中心の同人誌即売会）」では、大型ブースにて出展するなど、オンライン、オフラインの垣根を超えて、BL作品をより多くの読者に届けるべく、企画を展開している。

このようなBL市場全体の盛り上がりと、多くの作家・読者の反響を受けて、「より多くの作品を読者の皆さまに届けたい」という思いから、今回、ブランドの立ち上げに至ったという。

創作BL大豊作まつり参加作品数・人数推移

□当時のレポート記事

BL漫画プロデュースブランド「Blend」について

Blendは、ナンバーナインが運営する、BL漫画プロデュースブランド。作家の「好き」を形にし、多種多様な"癖（ヘキ）"がとけ合うBL作品を、多くの読者へ届ける。創作BLを応援するイベント「創作BL大豊作まつり」でのプロモーション、商業レーベル「N.Blend」での連載や紙書籍、グッズ制作、メディアミックスなどを展開する。

Blendでは、創作BL・商業BLいずれの作品も対象としている。創作、商業の両軸でそれぞれの作品の魅力を最大限に引き出すあらゆる施策を「Blend」ブランド全体でプロデュースするとのこと。特に、商業BLレーベルとして新しく立ち上げる「N.Blend」では、連載や書籍化、メディアミックスなどの展開も予定されている。

□Blend公式サイト

※Blendご登録には、デジタル配信サービス「ナンバーナイン」が必須です（登録無料）。

「#Blend始動」ローンチを記念して、キャンペーン・イベントを実施

「Blend」ブランドローンチを記念して、BL作家による、お祝いイラストの公開をはじめ、SNS上でのキャンペーン、イベント出展など様々な企画をオンライン、オフラインで実施することが決定。詳細は公式X、noteより順次発信される。

□Blend公式note

□Blend公式X

□デジタル配信「ナンバーナイン」公式市X

□「創作BL大豊作まつり」公式X

BL作家による、お祝いイラストの公開

9日1日より3日間にわたって、Blend公式Xアカウントにて、お祝いイラストが公開される。

□Blend公式X

第13回創作BL大豊作まつり 開催決定！

創作BL作品を対象とする「創作BL大豊作まつり」が、9月19日より開催される。第13回となる今回の「創作BL大豊作まつり」では、過去最多の807名、3,168作品のラインナップが予定されている。

詳細は、企画公式Xアカウントにて発信予定。

□「創作BL大豊作まつり」公式X

10月12日開催「J.GARDEN58」の出展決定！

10月12日に東京ビッグサイト西3・4ホールにて開催される「J.GARDEN58」にて、Blend、N.Blendとして出展することが決定した。出展ブースや詳細については後日、公式サイトやSNSアカウントにて発信予定となっている。

商業BLレーベル「N.Blend」連載作家、第1弾決定！

商業BLレーベル「N.Blend」の連載作家、第1弾が決定。作品は、公式サイトより購入・試し読みができる。

「隠した恋の終わりまで」

著者：みのり

【あらすじ】

大学生の佐久間雪斗(さくまゆきと)は同級生 桜井陽(さくらいはる)に高校時代から片思いをしている。雪斗の願いは陽とずっと友達でいること。

陽への恋心は隠し通していく……。

はずだったのに、勢いで陽の恋人のフリをすることになり――!?

陽や周りの友達が、この「遊び」に飽きるまでなんとかやり切ると決めたものの、陽の恋人扱いとスキンシップは増すばかりで……。

□作品ページ

「もう恋は結構です」

著者：なつだ大正解

【あらすじ】

好きな男が結婚した。初めての恋人、初めてのキス、初めてのセックス……。きらめいていた日々が突然の結婚報告と共に終わりを告げた。

あれから3年――淡々とした日々を過ごしながら立ち直った“つもり”でいた男・笹木祥（ささきしょう）はある日、柄にもなく酔った勢いでホテルへ……。ワンナイトの相手はまさかの会社の後輩・湯川 椋（ゆかわりょう）で――!?

＜一途な年下ワンコ攻め＞×＜恋愛トラウマ持ち不器用受け＞の「バウムクーヘンエンド」から始まる救済BL――！

□作品ページ

「甘い声でStayなんて言うんじゃねぇ！」

著者：ぽぽたぱぽた

【あらすじ】

限界社畜の高梨は、自分がSubであるという事実をどうしても受け入れられずにいた。そんなある日、ストレスと疲労が限界を超え、サブドロップを起こしてしまう。

意識が遠のく中、彼を救ったのはどこか余裕を漂わせるスパダリ社長・大月だった。生まれて初めてのプレイで快感を知りかけるも、絶対に落ちたくない高梨。だが、大月は余裕たっぷりに微笑みながら、高梨を本当の"自分"へ導こうとする。

「ますます貴方のことが欲しくなっちゃいました」笑って萌えて沼れる、胸キュンDom/SubユニバースBL！

□作品ページ

「後は野となれ山となれ」

著者：おきぬ

【あらすじ】

コンビニ店員×客BL。

接客態度のなっていない店員・茸屋 直（クサビラヤ ナオ）にクレームを入れた笋住 周（タケスミ アマネ）。2人の攻防が幕を開け、ややハイテンションなやりとりが見られます。

果たして二人はくっつくのでしょうか？

□作品ページ

