２日の債券市場で、先物中心限月９月限は反発。日銀による早期の追加利上げ観測がやや後退したほか、この日に実施された１０年債入札が強い結果となったことが相場を押し上げた。



前日の欧州市場でドイツやフランスの長期金利が上昇したことが円債の重荷となったが、債券先物は寄り付き直後に１３７円２３銭まで軟化したあとは押し目買いで切り返し。氷見野良三副総裁の道東地域金融経済懇談会における挨拶文が日銀のホームページに公開され、「経済・物価のメイン・シナリオが本当に実現していくかどうか、予断を持たずにみていきたい」と利上げにやや慎重な姿勢をみせたことが買いにつながった面もあった。午後に入って財務省が実施した１０年債入札の結果が明らかになると、需要の強さが好感されるかたちで先物は一時１３７円６２銭まで上伸。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は６銭と前回（８月５日）の１４銭から縮小し、投資家需要の強弱を反映する応札倍率は３．９２倍と前回の３．０６倍を上回ったことで、警戒していた向きの買い戻しが入ったようだ。ただ、国内政局を巡る不透明感や財政拡張への懸念がくすぶっていることから一段の上値追いには慎重なムードがあった。



先物９月限の終値は、前日比２２銭高の１３７円５２銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、午後３時時点で前日に比べて０．０２５％低い１．６００％で推移している。



出所：MINKABU PRESS