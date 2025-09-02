なきごとが、9月5日より全国で放送されるグリコ『ポッキー』の新TVCM『ポッキーの革命』篇に出演。スチャダラパー、白本彩奈と共演する。

CMでは、新しくイメージキャラクターを務める白本が街を歩きながらポッキーをひと口かじった瞬間、これまでのポッキーとの違いに驚き、思わず心の中で「ポッキーが変わった？」「いや、変わるわけがない！」「てことは自分が変わった？」と自問自答し立ち止まる。そこに、「つまり！時代が変わった！」とスチャダラパーがあらわれ、その背後からギターを勢い良く鳴らすなきごとが登場。ポッキーカラーの赤い衣装に身を包んだ白本の初々しい表情と仕草や、スチャダラパーとの印象的ななきごとの初登場シーン、6人の息がピタリと揃った歌と決めポーズなど見どころが詰まったCMとなっている。

なお、なきごとは現在『これからもよろしくお願いしますman to manワンマンツアー』を開催中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）