「カテナチオの伝統が泣くよ」批判の声を吹き飛ばせるか。ガットゥーゾ新監督率いるイタリア代表が招集メンバー28人で“引き分けすら許されない連戦”に臨む【W杯欧州予選】
９月にワールドカップの欧州予選を戦うイタリア代表。現地時間５日のエストニア戦（ホーム）、８日のイスラエル戦（アウェー）に向け、８月29日に新監督のジェンナーロ・ガットゥーゾがメンバー28人を発表した。
12年ぶりの本選出場を目指すイタリアは２試合を消化したグループIで３位。今予選の初戦でノルウェーに０−３と完敗しているので、すでに１敗も許されない状況だ。以下が現在の順位表になる。
１位 ノルウェー 勝点12／４勝０分０敗／13得点・２失点
２位 イスラエル 勝点６／２勝０分１敗／７得点・６失点
３位 イタリア 勝点３／１勝０分１敗／２得点・３失点
４位 エストニア 勝点３／１勝０分３敗／５得点・８失点
５位 モルドバ 勝点０／０勝０分３敗／２得点・10失点
これを受け、SNS上ではネガティブな反応も見られる。具体的に挙げれば、「カテナチオの伝統が泣くよ」「ノルウェーが４連勝しているから結構１位突破はきついよなぁ」「攻撃陣昔と比べてやっぱり小粒よね」となり、こうした批判的な声を吹き飛ばす意味でも９月は連勝がマストだ。
ガットゥーゾ監督選出のメンバーには、今夏にリバプール加入の18歳ジョバンニ・レオーニ、ボローニャ在籍の22歳ジョバンニ・ファッビアン、インテル所属の20歳フランチェスコ・ピオ・エスポージトら若手が初招集されるなど目新しさがある。今回の招集メンバーは以下のとおりだ。
【GK】
ジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ＝イングランド）
グリエルモ・ヴィカーリオ（トッテナム＝イングランド）
アレックス・メレト（ナポリ）
マルコ・カルネセッキ（アタランタ）
【DF】
ジョバンニ・ディ・ロレンツォ（ナポリ）
アレッサンドロ・バストーニ（インテル）
フェデリコ・ディマルコ（インテル）
アンドレア・カンビアーゾ（ユベントス）
ジャンルカ・マンチーニ（ローマ）
リッカルド・カラフィオーリ（アーセナル＝イングランド）
フェデリコ・ガッティ（ユベントス）
ラウル・ベッラノーバ（アタランタ）
ジョバンニ・レオーニ（リバプール＝イングランド）
【MF】
ニコロ・バレッラ（インテル）
マヌエル・ロカテッリ（ユベントス）
ダビデ・フラッテージ（インテル）
サンドロ・トナーリ（ニューカッスル＝イングランド）
ニコロ・ロベッラ（ラツィオ）
ジョバンニ・ファッビアン（ボローニャ）
【FW】
ジャコモ・ラスパドーリ（アトレティコ・マドリー＝スペイン）
モイゼ・ケーン（フィオレンティーナ）
マテオ・レテギ（アル・カーディシーヤ＝サウジアラビア）
ジャンルカ・スカマッカ（アタランタ）
マッテオ・ポリターノ（ナポリ）
マッティア・ザッカーニ（ラツィオ）
リッカルド・オルソリーニ（ボローニャ）
ダニエル・マルディーニ（アタランタ）
フランチェスコ・ピオ・エスポージト（インテル）
今予選は各グループの１位が本大会出場で、各２位はプレーオフに進む。プレーオフは16か国が４つのトーナメントに分かれて戦う方式で、勝ち上がりへの道はなかなか困難。できれば首位通過を果たしたいが、それを実現する意味でも９月の２試合は引き分けすら許されない。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
12年ぶりの本選出場を目指すイタリアは２試合を消化したグループIで３位。今予選の初戦でノルウェーに０−３と完敗しているので、すでに１敗も許されない状況だ。以下が現在の順位表になる。
２位 イスラエル 勝点６／２勝０分１敗／７得点・６失点
３位 イタリア 勝点３／１勝０分１敗／２得点・３失点
４位 エストニア 勝点３／１勝０分３敗／５得点・８失点
５位 モルドバ 勝点０／０勝０分３敗／２得点・10失点
これを受け、SNS上ではネガティブな反応も見られる。具体的に挙げれば、「カテナチオの伝統が泣くよ」「ノルウェーが４連勝しているから結構１位突破はきついよなぁ」「攻撃陣昔と比べてやっぱり小粒よね」となり、こうした批判的な声を吹き飛ばす意味でも９月は連勝がマストだ。
ガットゥーゾ監督選出のメンバーには、今夏にリバプール加入の18歳ジョバンニ・レオーニ、ボローニャ在籍の22歳ジョバンニ・ファッビアン、インテル所属の20歳フランチェスコ・ピオ・エスポージトら若手が初招集されるなど目新しさがある。今回の招集メンバーは以下のとおりだ。
【GK】
ジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ＝イングランド）
グリエルモ・ヴィカーリオ（トッテナム＝イングランド）
アレックス・メレト（ナポリ）
マルコ・カルネセッキ（アタランタ）
【DF】
ジョバンニ・ディ・ロレンツォ（ナポリ）
アレッサンドロ・バストーニ（インテル）
フェデリコ・ディマルコ（インテル）
アンドレア・カンビアーゾ（ユベントス）
ジャンルカ・マンチーニ（ローマ）
リッカルド・カラフィオーリ（アーセナル＝イングランド）
フェデリコ・ガッティ（ユベントス）
ラウル・ベッラノーバ（アタランタ）
ジョバンニ・レオーニ（リバプール＝イングランド）
【MF】
ニコロ・バレッラ（インテル）
マヌエル・ロカテッリ（ユベントス）
ダビデ・フラッテージ（インテル）
サンドロ・トナーリ（ニューカッスル＝イングランド）
ニコロ・ロベッラ（ラツィオ）
ジョバンニ・ファッビアン（ボローニャ）
【FW】
ジャコモ・ラスパドーリ（アトレティコ・マドリー＝スペイン）
モイゼ・ケーン（フィオレンティーナ）
マテオ・レテギ（アル・カーディシーヤ＝サウジアラビア）
ジャンルカ・スカマッカ（アタランタ）
マッテオ・ポリターノ（ナポリ）
マッティア・ザッカーニ（ラツィオ）
リッカルド・オルソリーニ（ボローニャ）
ダニエル・マルディーニ（アタランタ）
フランチェスコ・ピオ・エスポージト（インテル）
今予選は各グループの１位が本大会出場で、各２位はプレーオフに進む。プレーオフは16か国が４つのトーナメントに分かれて戦う方式で、勝ち上がりへの道はなかなか困難。できれば首位通過を果たしたいが、それを実現する意味でも９月の２試合は引き分けすら許されない。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介