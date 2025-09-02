明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



１０：３０ 豪・ＧＤＰ（国内総生産）

１０：４５ 中・財新サービス部門購買担当者景気指数

１６：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１６：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・卸売物価指数

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数

２３：００ 米・製造業新規受注



○決算発表・新規上場など



※海外企業決算発表：セールスフォースほか





