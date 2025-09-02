歌手のEXILE TAKAHIRO（40）が、念願だったという出来事を明かし、妻で俳優の武井咲（31）が反応するなど、様々な反響が寄せられている。

【映像】妻・武井咲が反応したTAKAHIROの投稿（複数カット）

2017年9月に武井との結婚を発表したTAKAHIRO。7歳と3歳、2025年2月に誕生を報告した女の子と3人の娘を育てている。Instagramには「目標は いつか背中でくるみを割ることです」とコメントした、鍛えあげた背筋を披露している写真や、ハワイのオアフ島を満喫する姿などを投稿しており、武井が「いいね！」をつけてリアクションしていた。

念願だった出来事を報告

9月2日は、“念願だった”という京都の古着店を訪れたことを報告。「ヴィンテージに対する 情熱と信念、浪漫…なにより大きな愛を感じる ステキすぎるお店でした。それにしてもプロってすごいなと…自分もまだまだ好きなことをもがきながらも しっかり追求していかないとな…と感じさせてくれた 非常にありがたい時間でした」と、刺激を受けた心境をつづっている。

この投稿にも、武井が「いいね！」をつけて反応しており、ファンからも「念願かなって良かったですね」「やっぱりTAKAHIROの言葉グッと胸にくるっ」などの反響が寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）