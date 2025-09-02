三吉彩花、ベッドでのシーンやウェディングドレス姿が「綺麗すぎる」 韓国の“OSTの王子”MVに出演オフショット
俳優でモデルの三吉彩花（29）が1日、自身のインスタグラムを更新。韓国の“OSTの王子”（OST=オリジナル・サウンドトラック）ことポール・キムの日本デビュー作「君に会い (Me After You)」のミュージックビデオに出演したことを報告し、撮影オフショットを公開した。
【写真】「綺麗すぎる」三吉彩花のウェディングドレス姿
三吉は「元々韓国語でずっと聴いていたこの曲に乗せて 自分がお芝居をさせていただけたことがまだ夢のような気持ちです。Paul Kimさんは、日本デビューする時 日本の皆様に挨拶するならこの曲が歌詞もぴったりなのでは、と考え選ばれたそうです」とコメントし、劇中の“デート風”ショットやベッドでのシーンなどオフショットを多数披露している。
後半には、輝くパールが施されたウェディングドレス姿もアップし、親交のある江野沢愛美が「ドレス泣いちゃう」などと反応したほか、ポール・キムからも「三吉さんのおかげで素敵なmvがとれました 本当にありがとう」とコメントが寄せられていた。
投稿を見たファンからは「ほんとにきれいです」「毎日可愛い ヤバイ」「綺麗すぎるーーーー」などのコメントが集まっている。
【写真】「綺麗すぎる」三吉彩花のウェディングドレス姿
三吉は「元々韓国語でずっと聴いていたこの曲に乗せて 自分がお芝居をさせていただけたことがまだ夢のような気持ちです。Paul Kimさんは、日本デビューする時 日本の皆様に挨拶するならこの曲が歌詞もぴったりなのでは、と考え選ばれたそうです」とコメントし、劇中の“デート風”ショットやベッドでのシーンなどオフショットを多数披露している。
後半には、輝くパールが施されたウェディングドレス姿もアップし、親交のある江野沢愛美が「ドレス泣いちゃう」などと反応したほか、ポール・キムからも「三吉さんのおかげで素敵なmvがとれました 本当にありがとう」とコメントが寄せられていた。
投稿を見たファンからは「ほんとにきれいです」「毎日可愛い ヤバイ」「綺麗すぎるーーーー」などのコメントが集まっている。