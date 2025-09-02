46歳・矢田亜希子、美脚＆二の腕輝く“お気に入りドレス”姿を披露「お似合い」「めっちゃ綺麗」
俳優の矢田亜希子（46）が1日、自身のインスタグラムを更新。長年愛用しているというお気に入りのワンピース姿を公開し、変わらぬ美しさが注目を集めている。
【写真】「もう何年も着ているお気に入り」美脚＆二の腕輝くノースリーブワンピ姿を披露した矢田亜希子
矢田は「もう九月になっちゃった 暑っ もう何年も着ているお気に入りドレス」とつづり、ノースリーブのネイビー系ワンピースを身にまとった写真を投稿。サンダルを合わせた涼しげなコーディネートで、屋外ではサングラスをかけて立ち姿を披露し、屋内ではソファに座って笑顔を見せるなど、リラックスした雰囲気をのぞかせた。
コメント欄には「足が長いのでこの色のお洋服がお似合いです」「矢田さんめっちゃ綺麗です」「カワイイ」「亜希子さん美しい」などの声が寄せられ、ファンからは夏らしい装いとナチュラルな美貌を称賛する声が寄せられている。
