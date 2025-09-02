【ライブレポート】BABYMONSTER北米ツアーがスタート！トロントで圧倒的なパフォーマンスを展開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BABYMONSTERが、8月30日（現地時間）にカナダ・トロントのスコシアバンクアリーナにて『2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR 』北米ツアーをスタートさせた。

■「今夜のことを絶対に忘れられない」（BABYMONSTER）

デビュー後、カナダ初訪問であるにもかかわらず、会場には1万人余りのファンが詰めかけた。

BABYMONSTERは、強烈なバンドサウンドに生まれ変わった「DRIP」でパワフルにライブをスタート。 続いて「BATTER UP」「CLIK CLAK」「LIKE THAT」「SHEESH」と圧倒的なライブパフォーマンスを繰り広げ、観客を熱狂の坩堝に導いた。

新曲「HOT SAUCE」も初披露し、現場を明るく軽快なエネルギーで染めた。また、メンバーの個性が目立つソロステージをはじめ、「Kill This Love」「AS IF IT’S YOUR LAST」でも観客を魅了。

ツアーを進めるなかでアップグレードされたパフォーマンスが際立ち、繊細な表現力も素晴らしく、観客と交歓する姿はアーティストとしてさらに成長したことをうかがわせた。

アグレッシブに駆け抜けたBABYMONSTERのライブに、ファンは熱い歓声と歓呼で応え、本人たちも「カナダのMONSTIEZ（ファンダム名）に初めて会うことができてうれしく、またこのように共にすることができて大切な瞬間だった」「私たちも今夜のことを絶対に忘れられない」と伝えた。

今回のトロント公演で2回目の北米ツアーのスタートを切ったBABYMONSTERは、9月2日（現地時間）、ローズモントに向かう。 続いてアトランタ、フォートワース、オークランド、シアトルまで、計6都市のツアーを展開。10月10日には、2枚目のミニアルバム『WE GO UP』を発表する。

■リリース情報

2025.10.10 ON SALE

MINI ALBUM『WE GO UP』

■関連リンク

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/

■【画像】BABYMONSTERライブ写真