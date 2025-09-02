2025年秋の新作テーマは「POSITIVE MIND」！クニルプス

ドイツの傘ブランド「クニルプス(Knirps)」は、2025年秋の新作を9月2日(火)より日本で販売開始しました。

クニルプス

ドイツの傘ブランド「クニルプス(Knirps)」は、2025年秋の新作を9月2日(火)より日本で販売開始。

■新作テーマについて

2025年秋の新作テーマは「POSITIVE MIND(ポジティブ・マインド)」です。

明るいデザインの傘は、使う人や行き交う人たちを笑顔にします。

Knirpsの傘を使うたびに、楽しい気持ちになりますように。

前向きな心は世界を変えると信じて。

■新作ラインナップ紹介

U.220/US.050 Imagine

ライン川のほとりから見る現代建築と世界遺産ケルン大聖堂。

Knirps生誕の地ゾーリンゲンはケルンの北およそ30kmにあります。

U.220/US.050 Cardamom

ヨーロッパの人々に親しまれている甘くスパイシーなグリーンカルダモン。

ファッションのスパイスにカルダモン色の傘はいかがでしょう。

U.220/US.050 Kolibri

空中でホバリングしながら花の蜜を吸うハチドリ。

その軽量コンパクトかつ機敏な動きをクニルプスに重ねました。

U.220 Tiger Sky

全身で汗をかくことのできないトラは、体温が上昇すると水に入って体を冷やすそう。

水辺でくつろぐトラ気分の晴雨兼用傘です。

■製品概要

◎U.220 晴雨兼用

価格 ：8,250円(税込)

型番 ：KNU220

開閉方法：ワンタッチ オープン／クローズ

サイズ ：(収納時)直径約5cm×長さ約28cm

(使用時)直径約97cm

(親骨の長さ)53cm／6本骨

重量 ：約235g - 285g

※デザイン、コーティングの仕様により重さが異なります。

◎US.050 晴雨兼用

価格 ：6,380円(税込)

型番 ：KNU050

開閉方法：マニュアル

サイズ ：(収納時)幅約5cm×厚み約3cm×長さ約21cm

(使用時)直径約90cm

(親骨の長さ)50cm／6本骨

重量 ：約130g - 160g

※デザイン、コーティングの仕様により重さが異なります。

■秋の雨にもおすすめしたい「T.220」の秋の新作

日本の雨と言えば梅雨が一般的ですが、実は秋も雨がよく降る季節で、「秋雨」や「長雨」という言葉を耳にする機会が多いです。

クニルプスのアイコンモデルでもある人気の「T.220」に、2025年秋の新作が登場しました。

T.220 Ribbon

T.220 Tiger Oak

T.220 Liana Sky

◎T.220

価格 ：9,130円(税込)

型番 ：KNT220

開閉方法：ワンタッチ オープン／クローズ

サイズ ：(収納時)直径約6cm×長さ約29cm

(使用時)直径約97cm

(親骨の長さ)53cm／8本骨

重量 ：約345g

