2025年秋の新作テーマは「POSITIVE MIND」！クニルプス
ドイツの傘ブランド「クニルプス(Knirps)」は、2025年秋の新作を9月2日(火)より日本で販売開始しました。
クニルプス
ドイツの傘ブランド「クニルプス(Knirps)」は、2025年秋の新作を9月2日(火)より日本で販売開始。
■新作テーマについて
2025年秋の新作テーマは「POSITIVE MIND(ポジティブ・マインド)」です。
明るいデザインの傘は、使う人や行き交う人たちを笑顔にします。
Knirpsの傘を使うたびに、楽しい気持ちになりますように。
前向きな心は世界を変えると信じて。
■新作ラインナップ紹介
U.220/US.050 Imagine
ライン川のほとりから見る現代建築と世界遺産ケルン大聖堂。
Knirps生誕の地ゾーリンゲンはケルンの北およそ30kmにあります。
U.220/US.050 Imagine
U.220/US.050 Cardamom
ヨーロッパの人々に親しまれている甘くスパイシーなグリーンカルダモン。
ファッションのスパイスにカルダモン色の傘はいかがでしょう。
U.220/US.050 Cardamom
U.220/US.050 Kolibri
空中でホバリングしながら花の蜜を吸うハチドリ。
その軽量コンパクトかつ機敏な動きをクニルプスに重ねました。
U.220/US.050 Kolibri
U.220 Tiger Sky
全身で汗をかくことのできないトラは、体温が上昇すると水に入って体を冷やすそう。
水辺でくつろぐトラ気分の晴雨兼用傘です。
U.220 Tiger Sky
■製品概要
◎U.220 晴雨兼用
価格 ：8,250円(税込)
型番 ：KNU220
開閉方法：ワンタッチ オープン／クローズ
サイズ ：(収納時)直径約5cm×長さ約28cm
(使用時)直径約97cm
(親骨の長さ)53cm／6本骨
重量 ：約235g - 285g
※デザイン、コーティングの仕様により重さが異なります。
◎US.050 晴雨兼用
価格 ：6,380円(税込)
型番 ：KNU050
開閉方法：マニュアル
サイズ ：(収納時)幅約5cm×厚み約3cm×長さ約21cm
(使用時)直径約90cm
(親骨の長さ)50cm／6本骨
重量 ：約130g - 160g
※デザイン、コーティングの仕様により重さが異なります。
■秋の雨にもおすすめしたい「T.220」の秋の新作
日本の雨と言えば梅雨が一般的ですが、実は秋も雨がよく降る季節で、「秋雨」や「長雨」という言葉を耳にする機会が多いです。
クニルプスのアイコンモデルでもある人気の「T.220」に、2025年秋の新作が登場しました。
T.220 Ribbon
T.220 Tiger Oak
T.220 Liana Sky
◎T.220
価格 ：9,130円(税込)
型番 ：KNT220
開閉方法：ワンタッチ オープン／クローズ
サイズ ：(収納時)直径約6cm×長さ約29cm
(使用時)直径約97cm
(親骨の長さ)53cm／8本骨
重量 ：約345g
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 2025年秋の新作テーマは「POSITIVE MIND」！クニルプス appeared first on Dtimes.