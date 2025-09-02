ドジャースの大谷翔平投手は今季、8月終了時点で134試合に出場。打率.276、45本塁打、85打点、17盗塁、OPS.986の好成績で強力打線をけん引している。月間打率.204と苦しんだ7月から回復を見せ、8月は打率.306、7本塁打、OPS1.020、月別では今季最多の23四球を記録した。

8月の大谷は、ストライクゾーンの見極めに優れていた点が成績回復の一因に挙げられる。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』で打撃指標を掘り下げてみたい。

■本塁打王争いでは後れをとるも……

今季8月の大谷は、月間打率.306（98打数30安打）、7本塁打、OPS1.020をマーク。4戦連発を記録した一方で、直近6試合ではアーチなしと月末はややインパクトに欠けた印象も拭えない。ナ・リーグ本塁打部門では、カイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に5本差をつけられた。

しかし、月間打率.204に陥った7月からは打撃指標が大きく向上。MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』によると、8月は三振割合が今季最少の23.9％に改善、先月より6ポイントの回復を見せた。また、四球率16.2％は今季月間最多で、過去2番目の数値を記録しており、際どいコースの見極めに長けていたと言える。

■ボール球の見極めが大きく向上

『Baseball Savant』では、ストライクゾーンを4つのエリアにカテゴリー分け。コース真ん中付近の甘い部分を「Heart（ハート）」、ストライクゾーンの境目をグルリと囲む「Shadow（シャドウ）」、やや外れたボール球を「Chase（チェイス）」、完全に外れたものを「Waste（ウェスト）」と呼んでいる。

8月の大谷で際立ったのが、ゾーン境い目のエリア「シャドウ」の成績向上だ。この「シャドウ」における月間打率が7月の.154から8月は.333に大幅改善。長打率に至っては「.233→.644」までアップ、5月の5本塁打に次ぐ4本塁打を記録した。

また、平均打球速度の上昇も見られ、長打が増えてインプレー打率もアップした。シーズン佳境で再び上昇曲線を描き始めた大谷の打撃。9月以降の爆発にも期待が膨らむ。