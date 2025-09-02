歌手で女優のはいだしょうこ（46）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。「歳の離れた親友」とのツーショットを披露した。

はいだは「明治座とりなと私」と投稿し、「先週、やっと歳の離れた親友に会えました『りな』こと、生駒里奈ちゃん」と舞台衣装を身にまとった元乃木坂46で女優の生駒里奈と顔を寄せ合う写真を公開。

「いま、明治座で『水谷千重子50周年記念公演』が行われているのですが、りなは、毎日一部のお芝居に出演していて、そして、わたしは、2部の歌謡ショーの日替わりゲストとして出演させていただいているので、先日、そこでやっと再会できました」と説明した。

「連絡とってはいても、なかなかお互いのスケジュールが合わずで、会えなかったから 久しぶりの再会が嬉しすぎたよ」と明かし、「りなとの出会いは、2021年の千重子先生の50周年？！の公演の時 その時は、私も一部のお芝居に出演していて、ずーっと毎日一緒に過ごして、色んなお話いっぱいして いっぱい助けてもらって だから、明治座で再会できたのも、なんだか懐かしく、当時の想い出がいっぱいよみがえってきました」と初共演を懐かしんだ。

この投稿にフォロワーからは「二人とも可愛い」「お姫様みたい」「美人姉妹」「お二人共に女神」などの声が寄せられている。