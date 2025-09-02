お笑いコンビ「相席スタート」山崎ケイ（43）が2日、ニッポン放送のラジオ番組「ナイツ ザ・ラジオショー」に出演。人気芸能人のロケエピソードを語った。

3日に静岡朝日テレビで放送される「良純が行く！川を上ると何がある？」で、俳優の石原良純（63）と共演した山崎は「凄かった。そりゃこの人売れるわ」と感じたという。

マネジャーやスタイリストは同行しておらず、石原は1人で現場入り。スタッフが荷物を持とうとすると「大丈夫」と断っていて、身の回りのことは自分でやるタイプだったと話した。

ロケ前、放送地域を確認していて「静岡市中心のロケだったんですけど。“静岡市に来てる”か“静岡県に来てる”って言ったほうがいいのか。放送される場所によってニュアンスが変わってくるから聞きたいって」。

番組のためにカメラのポジションなども提案していて、「威圧的な感じでもなく。スタッフさんが“ここは意図があって…”って言うと、“あ、そうなの”って。意見言うけどそれでおしまい。誰よりも汗をかきながらやってて」「予定になかったことも入れるのに、ちゃんと時間通りに終わる」と振り返った。

その上で「この人売れるわと思った。気持ちがよかった」と山崎。パーソナリティーのナイツ土屋伸之は「イメージ的にはおぼっちゃま。ちやほやされてきたタイプかと思いきや。そんなちゃんとしてるんだ」と驚いた。