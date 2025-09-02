【GU値下げ】で990円以下ーーーッ！ 使い勝手バツグン♡「即戦力Tシャツ」

ワードローブに1枚は欲しい、シンプルで着回しやすいTシャツ。そんなアイテムを探しているなら、【GU（ジーユー）】のラインナップは見逃せません。今回、FTN編集部は計算されたシルエットと素材感で、1枚でもレイヤードでもサマ見えしそうな「即戦力Tシャツ」に注目。さらに今なら990円以下にプライスダウン中で、お得にゲットするチャンスです！ 毎日のスタイリングに取り入れやすいので、売り切れる前にぜひ手に入れて。

程よくフィットする洗練シルエット

【GU】「リブT」\790（税込・セール価格）

程よい厚みとストレッチ性が嬉しいリブTシャツ。キャップスリーブ風の袖で腕をすっきり見せ、コンパクトなシルエットが上品な印象に。クルーネックは開きすぎず、シンプルなのに1枚でサマになる絶妙なバランスです。コットン混素材で着心地の良さに期待でき、公式サイトによると「綿100%のTシャツと比較して洗濯後のしわが軽減」という好ポイントも。ベーシックカラーから差し色まで揃った5色展開で、思わず色違いで揃えたくなりそうです。

Tシャツレイヤードで今っぽい着こなし

GUスタッフMarinaさんは、フレアのマキシスカートで女性らしいムードを引き立てつつ、モノトーンで大人っぽく仕上げたコーデに。ほど良くフィットするリブTの裾をタックインしてウエストをマークすると、自然とシルエットにメリハリが生まれてスタイルアップも期待できます。さらに色違いのリブTを重ねて着るアレンジは、着こなしのアクセントにぴったり。足元はサンダルで軽やかにまとめ、抜け感のあるバランスに仕上がっています。

バッククロスデザインがさりげないアクセントに

【GU】「ドライシアーT」\990（税込・セール価格）

軽やかなシアートップスが1枚あれば、普段のコーデがぐっと旬顔に。背中のクロスデザインがさりげないアクセントとなり、程よい華やかさを添えてくれます。親指を出せる袖のデザインは、ラフなムードにもマッチ。吸汗速乾機能付きで、暑さが残る季節も快適に着られそう。オフホワイト、ブラック、ダークブラウンのベーシックな3色展開で、カジュアルにもきれいめにも取り入れやすい1枚です。

少し着崩して大人の抜け感をプラス

GUスタッフKumikoさんは、ショート丈パンツと合わせ、軽やかでカジュアルなスタイルに。落ち感のあるシアー素材が、コーデに自然な抜け感をプラス。肩を落としてラフに着こなせば、大人の余裕を感じさせる雰囲気に仕上がります。ワイドパンツやスカートに合わせてもサマになるので、ワードローブにぜひ取り入れてみて。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S