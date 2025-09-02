2000年代初頭に流行したセレブ女優のパリス・ヒルトンのショートヘアは、本人の意図によるものではなかったという。パリスは当時、腰まで伸びたロングヘアを誇っていたが、美容師が突然耳の高さまで切ってしまったそうだ。



【写真】ロングのイメージが強いがミディアムヘアもよく似合ってる！

スマートフォンに夢中になっていたパリスが顔を上げた瞬間、鏡に映ったのは見慣れないショートヘアの自分だった。「何も言えなかった。美容師に『気に入った？』と聞かれて、バスルームに行って妹のニッキーに電話して泣いたの」とUSウィークリーに振り返る。ショックを受けながらも、エクステンションでスタイルを整え、結果的に「キュートなボブ」として受け入れた。やがてこの髪型はトレンドとなり、多くの若者が真似するようになった。



「最初は本当にびっくりしたけど、みんなが髪を切り始めたから、まあいいかって思えた」と語る。



パリスは現在、ヘアケアブランド、ポールミッチェルのグローバルアンバサダーとして活動しており、キャンペーンでは多彩なヘアスタイルを披露している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）