Supremeにハマり借金300万円…“店員ものまね”でバズった芸人が語る「極貧生活から月収3桁万円を超えるまで」
ストリートカルチャーを牽引し、世界中のファッショニスタから支持を集めるブランド「Supreme（シュプリーム）」。そのショップ店員のクールな接客をものまねして人気を集めているのが、お笑いコンビ・おミュータンツの宮戸フィルムさんだ。YouTube、TikTokなどのSNSで広く拡散され、ファッション愛好家からも「リアルで面白い」と高評価を得ている。
現在YouTubeの登録者数16.3万人を誇る彼だが、駆け出しの芸人時代にSupremeにハマったことで極貧暮らしを経験したという。今回は、Supremeにハマったきっかけから、その愛ゆえの借金生活について聞いてみた。
◆ハマったきっかけはSupreme店員の「クールな接客」から
--Supremeにハマったきっかけを教えてください。
宮戸フィルム（以下、宮戸）：もとから服が好きで、Supremeは一応もってるくらいの感じだったんですけど、お笑いの養成所に通っているときに、服が好きな同期芸人にSupremeの新作を買いに行こうと誘われたんですよ。
新作は土曜日の午前10時（店舗によっては午前11時）に発売で、前日の夜10時頃から行列に並びました。そこをBONDS（ぼんず）というセキュリティ会社が警備しているのですが、規律が厳しくて。タトゥーだらけで、筋肉がムキムキの餃子耳をしたイカツイ人が、刑務所の看守のように睨みをきかせて、少しでもうるさくしたら「お前、帰れ」って言われるんですよ。
徹夜で並んで、ようやく店に入ると店員から「何ほしいの？」って聞かれて、「これがほしいです」と言うと「ない」、「じゃあ、これは……？」「ない」みたいな素っ気ない対応で……。最終的に「じゃあ、このキャップください」って言うと、「ああ」と言いながら、キャップをポイって渡されたんです。
--一般的な服屋の店員さんの接客とは、かなりかけ離れていますね。
宮戸：その体験があまりにも衝撃的で、すっかりハマってしまいました。売っている人たちのイカツくて、アンダーグラウンドな雰囲気が魅力的に感じられて。お笑い養成所の講師から「24時間面白いものを探せ」と指導されていたので、その感性に響いた感じもありましたね。
◆Supremeは「店員の尖った姿勢と服の世界観がマッチ」
--宮戸さんは、もとからアングラっぽい文化で育ってきたんですか？
宮戸：全然です。昔からアニメや漫画、ゲームが好きで、学校ではずっとオタク友達とガンダムの話をしているようなタイプでした。ヤンキーにパシられてたんで、怖い人は本来苦手なんです。
--それまでの経験から考えると、Supremeの店員さんみたいなタイプは苦手そうですが。
宮戸：Supremeはヤンキーっぽいとも言われますが、そういう怖い人とはタイプが違うと思うんです。自分の経験上、ヤンキーには弱者を見下すイメージがありますが、Supremeの店員は単に自分のかっこいいものだけを追求していて、他人のことは眼中にない感じなんです。このスタンスが怖さを醸し出しているような気がして、それが最高にクールでかっこいい。その尖った姿勢と服の世界観がマッチしているのもハマった要因でしたね。
--ハマってから、服はSupremeばかりを買うようになったんですか。
宮戸：はい。Supremeには好きなタイプの服が全部そろっているんです。ストリート系はもちろん、セットアップのスーツもあります。意外にドレッシーなキレイめなアイテムもあって、そのギャップも好みですね。もともと服の好みは雑食で、コムデギャルソンやSTUSSYとかも好きでしたが、Supremeにハマってからは、これだけでいいと考えるようになりました。
◆借金は最高300万円に…
--駆け出しの若手芸人からしたら、Supremeは高額な印象がありますが。
