38歳既婚男性の「不倫がバレた」意外な経路。「愛妻家で良きパパ」を演じる男が犯していた過ちとは
―［ゼロ恋愛 〜経験値ゼロから学ぶ恋愛講座〜／堺屋大地］―
こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。
筆者はLINE公式サービスにて計1万件以上のチャット恋愛相談を受けてきました。また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがい、知見を深めているのです。
2020年国勢調査によれば、日本人の「生涯未婚率」（50歳時の未婚割合）は年々上昇しており、女性は17.8％、男性に至っては28.3％にも及びます。そんななかで、恋愛がうまくいかないという方々にも筆者の知見が少しでも役に立てばなによりです。
◆アラサーの女性部下と4年間も不倫関係
今回のお話は「不倫」が社会通念上、倫理に反する誤った行為であり、家族を傷つけ苦しめる行為であることを大前提としてお聞きください。
筆者のもとには不倫についての相談も少なくありませんが、自己責任だという覚悟をもって行っている場合は、咎めることはせず、お話をじっくり伺うようにしています。
さて、妻子ある身の貴司さん（仮名・男性・38歳）からの相談は、部下で独身の沙羅さん（仮名・女性・29歳）と4年前から続いている不倫関係について。
既婚者でありながら上司という立場を利用して沙羅さんを強引に飲みに誘って口説き続け、不倫交際にこぎつけたそうです。
◆不倫バレ防止対策には自信があったが…
しかし、その不倫が最近になって妻にバレてしまったというお悩みでした。
「なぜバレてしまったのか、いまだにわからない。妻はなんらかの確固たる証拠を掴んでいるようなんですが、それがなにかをあえて秘密にして教えてくれないまま、問い詰められたんです。
自分で言うのもなんですが、家では“愛妻家”で“良きパパ”をできていたと思います。それに不倫相手の沙羅とお泊りして朝帰りしたり、土日にデートしたりするようなリスクの高いことはしていません。夜中にこそこそ電話やLINEをするなんてこともしていませんでした。
スマホのメッセージのやりとりは毎日しっかり消して痕跡を残してないし、そもそも妻に勝手にスマホを見られた形跡もないんです」（貴司さん）
◆もしや不倫相手が妻にバラした!?
貴司さんは「なぜバレたのか？」と、原因がわからないことをとても不安がっていましたので、筆者は次のように分析・予想をお伝えしていきました。
まず貴司さんは“視野”がとても狭くなっているのではないでしょうか。自分の家庭内での言動やスマホのセキュリティばかりに気を取られていて、状況を俯瞰した視点が欠けていると感じました。
おそらく奥様は、貴司さんの日々の振る舞いから怪しいと疑い始めたわけではないし、貴司さんのスマホから証拠を入手したわけでもありません。ですから第三者が奥様と連絡を取って情報提供した可能性が考えられます。
ここまで説明すると貴司さんは、「もしや沙羅が妻にバラした!?」と彼女を疑いました。しかし、あくまで予想であると前置きしたうえで、筆者は奥様に密告したのは沙羅さん本人ではないけれど、沙羅さんはなにかしらの事情を知っている可能性が高いということを伝えたのです。
◆妻に密告したのは予想外の意外な人物
――後日、再び貴司さんが相談に訪れ、「妻にバレた原因がわかりました。犯人は沙羅の女友達でした」と報告してくれました。
貴司さんは、沙羅さんが秘密をべらべらと友達に話していた危機意識の低さや、その話を友達が沙羅さんにも無許可で勝手に妻に暴露していたことに憤っているのです。
けれど筆者は、貴司さんをたしなめる意味で、バレてしまった原因は貴司さん自身にあるということを指摘しました。
こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。
筆者はLINE公式サービスにて計1万件以上のチャット恋愛相談を受けてきました。また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがい、知見を深めているのです。
2020年国勢調査によれば、日本人の「生涯未婚率」（50歳時の未婚割合）は年々上昇しており、女性は17.8％、男性に至っては28.3％にも及びます。そんななかで、恋愛がうまくいかないという方々にも筆者の知見が少しでも役に立てばなによりです。
今回のお話は「不倫」が社会通念上、倫理に反する誤った行為であり、家族を傷つけ苦しめる行為であることを大前提としてお聞きください。
筆者のもとには不倫についての相談も少なくありませんが、自己責任だという覚悟をもって行っている場合は、咎めることはせず、お話をじっくり伺うようにしています。
さて、妻子ある身の貴司さん（仮名・男性・38歳）からの相談は、部下で独身の沙羅さん（仮名・女性・29歳）と4年前から続いている不倫関係について。
既婚者でありながら上司という立場を利用して沙羅さんを強引に飲みに誘って口説き続け、不倫交際にこぎつけたそうです。
◆不倫バレ防止対策には自信があったが…
しかし、その不倫が最近になって妻にバレてしまったというお悩みでした。
「なぜバレてしまったのか、いまだにわからない。妻はなんらかの確固たる証拠を掴んでいるようなんですが、それがなにかをあえて秘密にして教えてくれないまま、問い詰められたんです。
自分で言うのもなんですが、家では“愛妻家”で“良きパパ”をできていたと思います。それに不倫相手の沙羅とお泊りして朝帰りしたり、土日にデートしたりするようなリスクの高いことはしていません。夜中にこそこそ電話やLINEをするなんてこともしていませんでした。
スマホのメッセージのやりとりは毎日しっかり消して痕跡を残してないし、そもそも妻に勝手にスマホを見られた形跡もないんです」（貴司さん）
◆もしや不倫相手が妻にバラした!?
貴司さんは「なぜバレたのか？」と、原因がわからないことをとても不安がっていましたので、筆者は次のように分析・予想をお伝えしていきました。
まず貴司さんは“視野”がとても狭くなっているのではないでしょうか。自分の家庭内での言動やスマホのセキュリティばかりに気を取られていて、状況を俯瞰した視点が欠けていると感じました。
おそらく奥様は、貴司さんの日々の振る舞いから怪しいと疑い始めたわけではないし、貴司さんのスマホから証拠を入手したわけでもありません。ですから第三者が奥様と連絡を取って情報提供した可能性が考えられます。
ここまで説明すると貴司さんは、「もしや沙羅が妻にバラした!?」と彼女を疑いました。しかし、あくまで予想であると前置きしたうえで、筆者は奥様に密告したのは沙羅さん本人ではないけれど、沙羅さんはなにかしらの事情を知っている可能性が高いということを伝えたのです。
◆妻に密告したのは予想外の意外な人物
――後日、再び貴司さんが相談に訪れ、「妻にバレた原因がわかりました。犯人は沙羅の女友達でした」と報告してくれました。
貴司さんは、沙羅さんが秘密をべらべらと友達に話していた危機意識の低さや、その話を友達が沙羅さんにも無許可で勝手に妻に暴露していたことに憤っているのです。
けれど筆者は、貴司さんをたしなめる意味で、バレてしまった原因は貴司さん自身にあるということを指摘しました。