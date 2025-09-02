◆侍ジャパンＵ―１８壮行試合 高校日本代表―沖縄県高校選抜（２日・セルラー那覇）

第３２回Ｕ−１８Ｗ杯（５〜１４日・沖縄）で連覇を目指す高校日本代表は２日、沖縄県高校選抜との壮行試合（セルラー那覇）に臨む。日本代表の先発は今夏の甲子園を制した沖縄尚学の１５０キロ左腕・末吉良丞（りょうすけ、２年）、沖縄選抜の先発はチームメートの１４６キロ右腕・新垣有絃（ゆいと、２年）が務める。チケットはすでに完売している。

沖縄県高校選抜はオリジナルユニホームを着用して注目の一戦に臨む。選抜チームを率いる比嘉公也監督（４４）＝沖縄尚学監督＝は「日本開催で、さらに沖縄県での開催ということで、沖縄チームは一夜限りではあるんですけど、自分たちの持ってる力を出して、日本代表チームのためになるようなゲームにできたらと思います」と意気込んだ。

チケットはソールドアウト。沖縄の野球少年・少女にはうれしいマッチアップだ。「野球って楽しいなと思えるような試合にしたいですし、何とか野球人口が少しでも増えるきっかけになるような、そういう試合なればすごく意義のあるゲームになるのかなと思います」と語った。

先発として沖縄尚学のまな弟子同士が投げ合う。「末吉は代表戦では初めての登板になるので、今日の試合をきっかけに少しでもチームの力になれるようなピッチングになってくれればいい。新垣は、いいバッターとの勝負を楽しむという表現が適切かは分かりませんけど、真っ向勝負で、何とか自信を持って投げて欲しい」と期待した。