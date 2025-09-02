TOMORROW X TOGETHER・TAEHYUNが表紙を飾る『CREA』、2025年秋号特別版の『CREA Due』2025 Autumn SPECIAL EDITIONが9月5日（金）に文藝春秋より発売される。

【画像】TOMORROW X TOGETHER・TAEHYUN、ブルーのヘアカラーで知的な雰囲気のカット

圧倒的なボーカルでメロディラインを支えつつ、ダイナミックなパフォーマンスで魅了するTAEHYUNへのテーマは「言葉と思考」。弱冠23歳ながらK-POP界の誇る〝名言製造機〟とも称されるTAEHYUNの心の内に迫った。衣装は、知的な雰囲気とリラックス感をあわせ持つ3つのルックを用意。中でもカバーを飾ったロエベのスタイルは、ブルーがかったヘアカラーと美しく調和し、TAEHYUNも「今回はブルーがかった髪色なので、衣装と合わなかったらどうしようと悩んだのですが、実際に着てみたらすごくよく合っていますよね」と笑顔を見せた。紙が舞う中でTAEHYUNが何かを思考しているシチュエーションの撮影では、スタッフが上から撒いた紙を一緒に拾ってくれるという気遣いをみせる姿も。インタビューでは、テーマにちなみ「言葉と思考」について思い浮かぶことを尋ねるやいなや、さっそく新たな名言が誕生。7月にリリースされた4thAlbum『The Star Chapter: TOGETHER』に収録された、自身初のソロ楽曲「Bird of Night」の制作秘話から、「僕のファンなので、僕が気遣いをしないといけません」と語るMOA（TOMORROW X TOGETHERのファンの総称）への深い愛情を感じられるエピソードも収録。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）