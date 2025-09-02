吉田朱里、第1子妊娠を地元大阪から生報告 「なんにも体調のトラブルがなく」『よんチャンTV』で元気な笑顔
元NMB48のメンバーで、モデル・タレントの吉田朱里（29）が2日、MBSテレビ『よんチャンTV』（月〜金 後3：40 ※関西ローカル）に生出演し、第1子妊娠を報告した。
【動画】幸せそう…第1子妊娠を報告した吉田朱里
冒頭、河田直也アナウンサーがうれしいお知らせを伝え、スタジオ一同で「おめでとうございます」と祝福。吉田は「ありがとうございます」と感謝を伝えた。
吉田は「なんにも体調のトラブルがなくて、元気にここまでこられました」と幸せいっぱいの笑顔をのぞかせ、引き続き番組に出演するとした。
同日、自身のYouTubeの動画で「きょうは日頃応援してくださる、大切な皆様に大事な報告があります。この度、第1子となる新しい命を授かりました 。本当にここまで支えてくださった皆さん、ありがとうございます。出産は来年を予定しています」と伝えていた。
吉田は1996年8月16日生まれ、大阪府出身。NMB48の1期生として活躍し、2020年12月に卒業。モデルなどのほか、ブランドプロデュース、YouTuber、インフルエンサーなどとして多彩に活動。24年4月に一般男性との結婚を発表していた。
