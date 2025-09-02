¡ÚÀ¾Éð2·³¡Û8²ó2¥¢¥¦¥È¤Þ¤Ç¡È·ÑÅê¥Î¡¼¥Î¡¼¡É¡¡¥í¥Ã¥Æ2·³¤Ë²÷¾¡¤Ç¥¤¡¦¥ê¡¼¥°Æ±Î¨2°Ì¤ËÊÂ¤Ö¡¡ÀèÈ¯¡¦ÉðÆâ²ÆÚö¤Ï5²óÌµ¼ºÅÀ
¡þ¥×¥íÌîµå¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥° À¾Éð 9-0 ¥í¥Ã¥Æ(2Æü¡¢¥«¡¼¥ß¥Ë¡¼¥¯)
À¾Éð2·³¤¬¡¢¥í¥Ã¥Æ2·³¤òÁê¼ê¤Ë´°Éõ¾¡Íø¡£Åê¼ê¿Ø¤¬8²ó2¥¢¥¦¥È¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤ÈÁê¼êÂÇÀþ¤ò°µÅÝ¤¹¤ëÃæ¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ã·Æ£ÂçæÆÁª¼ê¤ÈÃçÅÄ·Ä²ðÁª¼ê¤¬2¿Í¤Ç7ÂÇÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤ÉÌöÆ°¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¤ÏÉðÆâ²ÆÚöÅê¼ê¡£ÀèÆ¬¤«¤é2¼ÔÏ¢Â³¤Ç¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢3ÈÖ¡¦ÃãÃ«·òÂÀÁª¼ê¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤é¤ì¤ë¤â¡¢8µåÌÜ¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â4²ó¤Þ¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤È¹¥Åê¤ò·ÑÂ³¡£5²ó¤Ë¤Ï»Íµå¤Ç¤³¤ÎÆü½é¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÇØÉé¤¦¤â¡¢¤±¤óÀ©¤ÇÍ¶¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¥¢¥¦¥È¤È¤·¡¢¤³¤Î²ó¤â3¿Í¤ÇÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÉðÆâÅê¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢5²ó61µå¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ0¡¢Ã¥»°¿¶3¡¢Í¿»Íµå1¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¡£
6²ó¤«¤é¤Ï·ÑÅêºö¤Ë½Ð¤¿À¾Éð¡£µÜß·ÂÀÀ®Åê¼ê¡¢º´Æ£È»ÊåÅê¼ê¤È¤½¤Î¸å¤â¥Ò¥Ã¥È¤Ïµö¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·8²ó¡¢¥Ü¡¼¡¦¥¿¥«¥Ï¥·Åê¼ê¤¬2¥¢¥¦¥È¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¤â¥í¥Ã¥Æ¤ÎÂåÂÇ¡¦Ã«Â¼¹äÁª¼ê¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¡¢·ÑÅê¤Ç¤Î¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤Ï¤³¤³¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸åÂ³¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¼è¤ê¡¢¤³¤Î²ó¤âÌµ¼ºÅÀ¡£9²ó¤âÆ¦ÅÄÂÙ»ÖÅê¼ê¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢À¾Éð¤Î´°Éõ¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ç¤Ï¡¢1ÈÖµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ã·Æ£Áª¼ê¤¬4ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ5ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¡£Â³¤¯2ÈÖ¡¦ÃçÅÄÁª¼ê¤â5ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤ÈÌöÆ°¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£8²ó¤Ë¤ÏÊ¿ÂôÂç²ÏÁª¼ê¤¬¥À¥á²¡¤·¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£12°ÂÂÇ9ÆÀÅÀ¤È²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£