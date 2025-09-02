人気レストラン「sio」のオーナーシェフ、鳥羽周作さんが立ち食いそば店のメニューを監修し、話題になっています。



【写真】鳥羽シェフが考えた「これぞ富士そば！」というメニュー

鳥羽シェフが手がけたのは、関東を中心に展開する「名代 富士そば」の期間限定メニュー「月見うま肉そば」（850円）。



甘じょっぱいつゆで煮込んだお肉や、同チェーン人気の紅生姜天、秋の月に見立てた卵がのったボリューミーなメニュー。セットの辛味オイルをかけると、味変も可能です。



「甘じょっぱいお肉と玉子のまろやかさに、紅生姜天の酸味が絶妙なアクセントとなり、最後の一口まで飽きることなく楽しめます」（同店）



実は鳥羽シェフ自身、同チェーンのファン。常連客らが求めているものを想像しながらメニュー開発を行ったそうです。



「僕が考える『これぞ富士そば！』というメニューです。ぜひガッツリ食べてください。みなさんに喜んでもらえたらうれしいです」（鳥羽シェフ）



9月1日から提供が始まると、SNS上には「さっき行ってきました」「うまかった！」「この値段で鳥羽シェフの味が食べられるとは」「味変の辛味が最高でした」「鳥羽シェフ、最高だよ」など、写真付きの感想が続々と投稿されています。



◇



販売期間は9月30日まで。全103店舗（秋葉原電気街店、品川店を除く）で販売。月見うま肉そば（またはうどん）850円、月見うま肉そば（またはうどん）うまたぬきめしセット950円。お肉ダブルはプラス300円。店舗により展開メニューが異なる場合あり。全て税込み。



ちなみに店名「名代 富士そば」の「名代」の正しい読みは「なだい」。