タレントの鈴木紗理奈が２日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」で、自民党の両院議員総会のニュースに「（自民党が）変わろうとしても多分無理やと思う」と述べ、若手にすべてを任せるほどの改革がなければ「自民党に期待したい気持ちにはなかなかならない」とした。

この日は、自民党の両院議員総会の模様を放送。石破総裁は自身の責任について「国民の期待にこたえられなかったこと、同志を失ったこと、それはひとえに私の責任、心から深く深くおわびを申し上げます」と述べたことなどを伝えた。

紗理奈は党内ゴタゴタがまったく収まらないことに「こういう話の時点でマジでうんざりという気持ち」と切り出し「（自民党は）変わろうとしても多分、無理やと思う。長く政権を握っていろんなところと繋がりがあって、変えるの難しいんじゃないか」との考えも述べた。

「自民党の良さ、いっぱいあって、安定していたと思う」と理解も見せたが「世の中が変わって、若い子たちが苦しんでて、もっと目を向けてくれよというところに、自民党は目を向けなかったことでノーを突きつけられたのが今回の選挙だと思う」と指摘。

そのため「皆さん、ご勇退なさって、若手の方に全部譲って、これが新しい自民党です！ってめちゃめちゃセンセーショナルなことをしてくれないと、私は自民党に期待したい気持ちにはなかなか（ならない）」ともコメント。変わり映えのしない人間でやっていれば、繋がりは断ち切れないとし「全部譲って、４０代とかがやっていくとかなら、期待したい自民党になるのでは」と話していた。