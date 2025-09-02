日本百名滝の中で行ってみたい「北信越地方の滝」ランキング！ 2位「龍双ヶ滝」、1位は？【2025調査】
All About ニュース編集部では、2025年8月21日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「日本の滝100選（日本百名滝）」に関するアンケートを実施しました。日本の滝100選とは、1990年に選定された日本を代表する100の滝のこと。全国の一般公募により選定され、「日本百名滝」と呼ばれることもあります。
今回は、「日本の滝100選の中で、好き＆行ってみたい北信越地方の滝」ランキングの結果をご紹介します。
※都道府県の分類は、日本の森・滝・渚全国協議会の公式Webサイトに基づいています
回答者からは「新緑、紅葉、冬の氷瀑と、季節ごとにまったく違う表情が楽しめるから」（30代女性／東京都）、「震災復興支援のためにも一度出かけたいと願います」（50代女性／群馬県）、「紅葉の季節になったらとても綺麗だと聞いて行ってみたい」（20代女性／岐阜県）といった声が集まりました。
回答者からは「日本一の落差を誇る滝として知られ、迫力とスケール感が魅力」（30代女性／秋田県）、「落差日本一の滝、日本とは思えない景色です」（50代男性／千葉県）、「国内最大級の滝で、水が大岩を滑り落ちる姿は圧巻で、観るだけが感動するので、何回も行きたいです」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
