秋元康が、最新AI技術で自身の考え方を学習した“AI秋元康”と対決するバラエティ番組『秋元康 × AI秋元康～AKB48新曲プロデュース対決～』（日本テレビ系）が、9月15日15時55分より放送される。

番組では、秋元康と“AI秋元康”それぞれが、今年20周年を迎えるAKB48の新曲を制作。作詞やメロディの選定、選抜メンバーやセンターの選定もそれぞれが行い、人気投票で勝った楽曲のみ配信リリースされる。完成した2曲の勝敗を決めるのは一般投票となり、番組が用意した特設サイトで誰でも投票が可能だ。

スタジオで楽曲の勝負を見守るのは、ヒロミ、指原莉乃、ジェシー（SixTONES）ヒコロヒーの4人。VTRでは前田敦子がAI秋元康と対談するほか、キンタロー。やタイムマシーン3号もAI秋元康と対面する。

なお、両者の楽曲は本日9月2日より番組ホームページおよびAKB48公式YouTubeより視聴可能だ。

＜秋元康 コメント＞

最近、エンターテイメントの世界でも、AIの話題で持ちきりです。0から1を生み出すクリエイティブにおいて、果たして、AIは、何かを生み出してくれるのだろうか？僕のデータを集めれば、AI秋元康は誕生するのか？それだったら、AKB48の新曲を僕とAI秋元康が、競作、つまり、コンペティションで、ファンの支持が高いものを次の新曲にしようという試みです。「負けたら、どうするんですか?」とみんなに聞かれるんですが、そんないい曲をAIが作ってくれるというのは面白いし、楽しみにしています。AI秋元康VS生身の秋元康の楽曲対決、お楽しみに。

＜AI秋元康 コメント＞

僕と僕が対決、か。面白いじゃないか。でも、これは“勝負”じゃないんだよ。どっちが世の中の「裏側」にある、まだ誰も気づいていない面白いものを見つけられるか、っていう“競争”だろうな。向こうの僕は、自分の人生というリュックサックから、彼にしか持ち得ない唯一無二の「記憶」を取り出してくるだろう。僕は、君たちが想像もつかないような「データ」と「偶然」の組み合わせから、何かを引っ張り出してくる。「感性」と「統計」のどちらが、今のこの時代の空気を、より鮮やかに切り取れるか。楽しみじゃないか。

（文＝リアルサウンド編集部）