女優の松岡茉優（30）が2日までに自身のインスタグラムを更新。夏の思い出を切り取った数々の写真に反響が集まっている。

「この夏も暑かったね」と書き出すと、「道端で出会ったにっこりマークに癒されたり、夏の食べ物がやたら美味しかったり、推しが麗しかったり、そんな夏だったよ」とライブに参戦したときの様子や、口を尖らせた近影とともに思い出を振り返った。

続けて「私は俄然冬が好きなんだけど、っていうかクリスマスが好きなんだけど。今年立ち上げたファンクラブでクリスマスを祝う何かができたらなーって相談中だよ」と今後の計画にも言及。「単調に思えてしんどい時間を過ごしてる人がいたら、それ楽しみにしてもらえないかなあって、おこがましくはあるのだけど」とファンを気遣った。

さらに「サンタとか着るよ だからなんだって感じだよね」とユーモアたっぷりに記し、「みんなで一緒にクリスマスを祝おうねって早めの約束でした」と結んだ。

この投稿にファンからは「たくさん夏の写真見れて嬉しい〜！」「まゆちゃんの約束のおかげで頑張れるよ」といったコメントが寄せられている。