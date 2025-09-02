“ドアを開けて”バックで駐車しようとした際に… 車止めにぶつかったはずみで投げ出され地面に頭打ちつけたか 71歳女性が死亡

兵庫県淡路市で９月１日（月）、駐車場でバックで車をとめようとした７１歳女性が、運転席から地面に落ち、死亡する事故が発生しました。



女性がドアを少し開けて振り返りながら駐車動作を行っていた姿が映像で確認されていて、“アクセルとブレーキを踏み間違えた結果、タイヤが車止めにぶつかり、そのはずみで外に投げ出され、頭を地面に打ちつけた”とみられています。



▽バック駐車時にアクセルとブレーキを踏み間違えか運転席のドアは開いていた…





兵庫県警淡路署によりますと、９月１日の朝、淡路市内の眼科医院の駐車場で、目撃者から「車が急加速して、人が落ちた」という旨の１１０番通報がありました。警察と消防が駆けつけたところ、淡路市内に住む７１歳の女性が頭から血を流して倒れていて、意識不明の状態で搬送されましたが、病院で死亡が確認されました。駐車場にとまっていた別の車のドライブレコーダーの映像などから判明した、事故の状況は以下の通りです。女性は、普通乗用車を運転し、眼科医院の駐車場に進入。空いていた駐車枠に車をとめようと、ハンドルを左に切った状態でバックを開始しました。その際に車が急加速し、タイヤが車止めのブロックに衝突しました。女性はアクセルとブレーキを踏み間違えたとみられます。ドライブレコーダー映像には、女性が運転席のドアを少し開けて、頭を乗り出し振り返るような形で駐車動作を行っていた姿が映っていて、タイヤが車止めブロックに衝突したはずみで外に投げ出され、地面に頭を強く打ちつけたとみられています。