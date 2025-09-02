Photo: 三浦一紀

少しずつではあるけど、暑さが和らぐ日が増えてきました。とはいえ、まだまだ暑い…！

夏の終りが近づいている中で、いまから暑さ対策グッズを導入するならできるだけ予算を抑えたいところ。そこで、2000円アンダーで購入できるプロダクトを集めました。もちろん、来年の夏以降も使えそうです。

背中に風を。リュックを背負っても熱がこもらない

Photo: 三浦一紀

蒸し暑い時期のリュックは、背中が非常に熱くなり地獄…。カバンとしては使いやすいリュックですが、季節によってはこうしたデメリットもあります。

そんな悩みの解決策として提案したいのが、モンベルの｢ファンブロー 3Dメッシュバックパネル｣。こちら、もともとはモンベルのファン付きウェア｢ファンブローシリーズ｣に付属するパーツなのですが、単体でも販売されており、リュックにも取り付けることが可能です。

本製品は潰れにくいメッシュ構造で、リュックと背中の間に挟み込むことで、風の通り道を確保し、通気性が高まるという仕組みです。

取り付けもカンタンで、本体のストラップをリュックのショルダーにかけるだけでOK。リュックの大きさにもよりますが、外から目立ちにくいのも使いやすいポイントです。

「背中が冷たい！」というほどの効果があるわけではありませんが、歩く時や風が吹いている時などは、空気がリュックと背中の間を突き抜けていく感覚があるとのこと。

あらかじめ冷蔵庫などで冷やしておく必要がないのもいいですね。価格は税込1,700円となっています。

詳しくはこちら↓

背中ムレ防止。モンベルの｢3Dメッシュパネル｣をリュックに付けてみた

冷んやりが続く3COINSのタオル

Photo: 岡本玄介

濡らして使うタイプの冷感グッズは「外した時にどこにしまうのか」という問題がありますよね。他の持ち物が濡れてしまうのもイヤなので、カバンの中にそのまま入れるのも難しい。

そうした課題を解決できる冷感グッズとしておすすめなのが、3COINSの｢ポーチ付ひんやりタオル｣。このタオルなら、外した時でも付属のポーチに収納できます。本体自体も薄くて軽いので、ポーチにしまったままでもジャマになりません。

Photo: 岡本玄介

タオルの大きさは20×80cm。少し長いような気もしますが、1度固結びをするとちょうどいい長さになってくれるとのこと。

タオルを濡らして首に巻けば、その名の通りひんやり感を味わうことができます。持続力もなかなかのもので、元記事筆者が使った際は、5時間近く冷たいままだったそう。「ぬるくなった」と感じたら、タオルを外してヒラヒラと振ると冷たさが復活するようです。

タオルなので、充電が切れたり音がうるさかったりといったデメリットがない点も使いやすさに繋がりますね。価格も330円なので、非常にコスパもいい商品です。

詳しくはこちら↓

濡れたままでもポーチにしまえる3COINSのひんやりタオル

後付けできるシェードで日焼け対策

Photo: SUMA-KIYO

避けようとしても避けきれないのが夏場の直射日光。背中側から差し込む太陽光で後頭部や首が焼けてしまうという現象はあるあるです。

そんなシーンで重宝するのがモンベルの｢ステンレスメッシュ キャップシェード｣。こちらは、キャップタイプの帽子に後付けできる、首を日光から守るカバーとなっています。

使い方もシンプルで、キャップ後部のベルトにシェードをボタンで固定し、紐をつばに沿わせればOK。一般的な形のキャップなら大抵は取り付け可能です。

Photo: SUMA-KIYO

ネックシェードといえば帽子と一体型になっているものが主流の中、好きなキャップに必要なときだけ取り付けられる仕様は画期的。シルバーなので帽子のカラーによってはやや浮いて見えることもありますが、直射日光を防げることを考えれば十分許容範囲なのではないでしょうか。

重量はわずか15gでポケットティッシュ程度。コンパクトに折りたたむこともできるので、カバンのポケットなどに忍ばせておくのもいいかもしれません。価格は税込 1,980円です。

詳しくはこちら↓

モンベルから新たに登場したステンレス素材のネックシェードでお気に入りの帽子を快適化