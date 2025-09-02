BMSGが謝罪 所属ラッパー「edhiii boi」にコンプライアンス違反、無期限活動自粛【報告全文】
SKY-HIが代表を務めるBMSGは2日、公式サイトを通じ、edhiii boi（エディボーイ）が同日付けで無期限で活動自粛すると公表した。
【写真】4月には…イベントで無邪気な笑顔を見せていたedhiii boi
サイトでは「このたび、弊社所属アーティスト edhiii boi（エディボーイ）に関して、コンプライアンス違反に該当する事実が判明したため、本日付けで無期限の活動自粛とすることをご報告いたします」と伝え、「日頃より応援してくださっているファンの皆様ならびに関係者の皆様に対して、突然のご報告になりましたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
そして「弊社としましても、今回の事態を真摯に受け止め、管理体制・コンプライアンス教育を一層強化し、再発防止に努めてまいります。改めまして、応援してくださっている皆様に深くお詫び申し上げます」とつづった。
edhiii boiは、ラッパーとして活動。 2021年SKY-HIに送ったデモ1曲で認められ、14歳にしてアーティスト契約をつかみとり「edhiii boi」と名付けられた。
■全文
弊社所属アーティスト edhiii boi に関するご報告とお詫び
平素より弊社所属アーティストを応援いただき、誠にありがとうございます。
このたび、弊社所属アーティスト edhiii boi（エディボーイ）に関して、コンプライアンス違反に該当する事実が判明したため、本日付けで無期限の活動自粛とすることをご報告いたします。日頃より応援してくださっているファンの皆様ならびに関係者の皆様に対して、突然のご報告になりましたことを心よりお詫び申し上げます。
弊社としましても、今回の事態を真摯に受け止め、管理体制・コンプライアンス教育を一層強化し、再発防止に努めてまいります。
改めまして、応援してくださっている皆様に深くお詫び申し上げます。
2025年9月2日
株式会社BMSG
【写真】4月には…イベントで無邪気な笑顔を見せていたedhiii boi
サイトでは「このたび、弊社所属アーティスト edhiii boi（エディボーイ）に関して、コンプライアンス違反に該当する事実が判明したため、本日付けで無期限の活動自粛とすることをご報告いたします」と伝え、「日頃より応援してくださっているファンの皆様ならびに関係者の皆様に対して、突然のご報告になりましたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
edhiii boiは、ラッパーとして活動。 2021年SKY-HIに送ったデモ1曲で認められ、14歳にしてアーティスト契約をつかみとり「edhiii boi」と名付けられた。
■全文
弊社所属アーティスト edhiii boi に関するご報告とお詫び
平素より弊社所属アーティストを応援いただき、誠にありがとうございます。
このたび、弊社所属アーティスト edhiii boi（エディボーイ）に関して、コンプライアンス違反に該当する事実が判明したため、本日付けで無期限の活動自粛とすることをご報告いたします。日頃より応援してくださっているファンの皆様ならびに関係者の皆様に対して、突然のご報告になりましたことを心よりお詫び申し上げます。
弊社としましても、今回の事態を真摯に受け止め、管理体制・コンプライアンス教育を一層強化し、再発防止に努めてまいります。
改めまして、応援してくださっている皆様に深くお詫び申し上げます。
2025年9月2日
株式会社BMSG